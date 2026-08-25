Karabük'te müdürler yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını ve güvenliği ele aldı

toplantıda gündem başlıkları:

Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu Toplantısı, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, müdür yardımcıları, okul ve kurum müdürleri katıldı.

Gündemde Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim öğretim hazırlıkları, ders kitaplarının dağıtım planı, uyum haftası, öğrenci takibi, zümre ve kurul toplantıları ile okul aile birliği ve veli bilgilendirme süreçleri yer aldı. Ayrıca okul ve kurumların inşaat, bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları, LGS ve YKS başarı durumu, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, toplum hizmeti çalışmaları ile belirli gün ve haftalar da ele alındı.

müdür nevzat akbaş'ın vurguları:

İl Millî Eğitim Müdürü Akbaş, eğitimin büyük ve güçlü bir aile anlayışı içinde yürütüldüğünü belirterek bakanlık politikaları ve devletin sunduğu imkânlar doğrultusunda okulların yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekti. Okulların bakım ve onarımından temizliğine, sınıfların hazırlanmasından eğitim ortamlarının düzenlenmesine kadar tüm çalışmaların yakından takip edildiğini ifade etti.

Akbaş, okullar açılmadan önce hazırlıkların tamamlanması gerektiğini özellikle belirtti; ücretsiz ders kitaplarının öğrencilerin sıraları üzerinde hazır bulundurulması talimatını yineledi ve Eğitim öğretim yılına eksiksiz başlanması çağrısında bulundu. Başta öğrenciler olmak üzere yöneticilerin, öğretmenlerin, velilerin ve diğer personelin hazır olması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

okul güvenliği, veli iş birliği ve dijital eğitim:

Toplantıda okul güvenliği ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli ortamda eğitim görmesi amacıyla emniyet ve jandarma birimleriyle iş birliği içinde çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı. Okul yönetimlerinin güvenliğe ilişkin tedbirleri titizlikle takip etmesi, okul çevresi güvenliği, öğrenci giriş-çıkışları ve eğitim ortamlarında önleyici tedbirlerin önemi öne çıkarıldı.

Akbaş, eğitimde dijital imkânlardan daha etkin yararlanılması gerektiğini belirterek bakanlık tarafından sunulan MEBİ ve EBA başta olmak üzere tüm dijital eğitim platformlarının kullanımının teşvik edilmesini istedi. Ayrıca okul-aile iş birliğinin eğitimde başarıyı güçlendiren temel unsurlardan biri olduğu, veli görüşmelerinin planlı ve randevulu şekilde yürütülmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Toplantı, yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz başlama hedefiyle alınacak tedbirlerin ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ihtiyacının vurgulanmasıyla sona erdi.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.