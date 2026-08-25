Sokaktaki patili canlara mobil bakım: 20 ilçede ücretsiz tedavi rotası

Can Dost Mobil Tedavi aracının rotası

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, sokaktaki patili canların bakım ve tedavisi için 24 Ağustos'ta Savaştepe'den yola çıktı. Araç, 18 Eylül'e kadar kent genelinde 20 ilçeyi adım adım gezerek ücretsiz hizmet verecek.

Hizmetin kapsamı ve amacı:

Projenin amacı, kentteki tüm canlıların sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda yaşam sürmesini sağlamak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından desteklenen çalışmada uzman veteriner hekimler tarafından günlük sağlık taramaları ve tedaviler gerçekleştiriliyor. Sunulan hizmetler arasında parazit uygulaması, kuduz aşısı ve rutin kontroller yer alıyor.

Program ve ziyaret noktaları:

Can Dost Mobil Tedavi Aracı'nın Ağustos-Eylül programı şu şekilde planlandı: 24 Ağustos Savaştepe; 25 Ağustos Bigadiç Pazar Yeri; 26 Ağustos Sındırgı Cumhuriyet Meydanı; 27 Ağustos Kepsut Cumhuriyet Meydanı; 28 Ağustos Dursunbey Kent Meydanı; 31 Ağustos Balya Cumhuriyet Meydanı; 1 Eylül İvrindi Atatürk Meydanı.

Programın devamında ise 2 Eylül Havran belediye binası önünde; 3 Eylül Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı; 4 Eylül Burhaniye Cumhuriyet Meydanı; 7 Eylül Gömeç Cumhuriyet Meydanı; 8 Eylül Ayvalık Cumhuriyet Meydanı; 9 Eylül Susurluk Heykel Meydanı; 10 Eylül Manyas Atatürk Meydanı; 11 Eylül Gönen Hükümet Meydanı'nda hizmet verilecek.

Turun son haftasında 14 Eylül Bandırma Cumhuriyet Meydanı; 15 Eylül Erdek Cumhuriyet Meydanı; 16 Eylül Marmara Adası; 17 Eylül Karesi Millet Bahçesi; ve 18 Eylül Altıeylül Atatürk Parkı'nda sokak hayvanlarının tedavileri yapılacak.

Belediyenin saha çalışmaları ve tesisleşme:

Belediye, Karesi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde örnek bir Can Dost Doğal Yaşam Alanı kurdu ve Pati Park gibi can dostların vakit geçirebileceği alanların sayısını artırıyor. 'Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz' projesi kapsamında sıcak yuvalara kavuşmaları için çalışmalar sürdürülüyor.

Kapasitesi günden güne artırılan ve son teknoloji cihazlarla donanımı geliştirilen mobil tedavi aracı, her gün farklı bir ilçede ekipleriyle birlikte sokaktaki patili dostların sağlık şartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

SAVAŞTEPE'DE CAN DOSTLARA BAKIM VE TEDAVİ