tavşanlı’da sarı flaşörlü kavşakta çarpışma: 1 yaralı

Kaza detayları:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Çevreyolu Caddesi Tunçbilek ışıklı kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı kavşakta trafik ışıkları sarı yanıp sönen, fasılalı modda çalışıyordu.

Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek istikametinden Moymul Mahallesi yönüne dönmekte olan, sürücüsü H.Y.K. olan 16 AAL 500 plakalı otomobil ile Kütahya istikametinden gelen, sürücüsü A.T. olan 26 ACU 588 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle A.T. ciddi şekilde etkilenerek yaralandı.

Yaralının durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücü A.T., Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Diğer sürücü H.Y.K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Emniyetin çalışması:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaza nedenini ve kusur durumunu belirlemeye yönelik soruşturma başlattı. Kavşakta ışıkların sarı flaşör modunda olması ve araçların kırılma noktaları, soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI 1 YARALI