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tavşanlı’da sarı flaşörlü kavşakta çarpışma: 1 yaralı

Tavşanlı'da Tunçbilek ışıklı kavşağında, sarı flaşör modunda çalışan ışıklarda iki otomobil çarpıştı; 1 sürücü yaralandı, hayati tehlikesi yok.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

tavşanlı’da sarı flaşörlü kavşakta çarpışma: 1 yaralı

Kaza detayları:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Çevreyolu Caddesi Tunçbilek ışıklı kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı kavşakta trafik ışıkları sarı yanıp sönen, fasılalı modda çalışıyordu.

Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek istikametinden Moymul Mahallesi yönüne dönmekte olan, sürücüsü H.Y.K. olan 16 AAL 500 plakalı otomobil ile Kütahya istikametinden gelen, sürücüsü A.T. olan 26 ACU 588 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle A.T. ciddi şekilde etkilenerek yaralandı.

Yaralının durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücü A.T., Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Diğer sürücü H.Y.K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Emniyetin çalışması:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaza nedenini ve kusur durumunu belirlemeye yönelik soruşturma başlattı. Kavşakta ışıkların sarı flaşör modunda olması ve araçların kırılma noktaları, soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

TAVŞANLI&#039;DA TRAFİK KAZASI 1 YARALI

TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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