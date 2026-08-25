Dolar 48,0966 +0,05%
Euro 56,1492 +0,08%
Bist 14.443,85 -0,40%
Altın Gram 7.255,12 -0,13%
EUR/USD 1,1671 +0,04%
Brent Petrol 88,06 -2,74%
--°

Karapınar'da yeni eğitim yılına kilit odak: planlar, değerlendirmeler ve iş birlikleri

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında düzenlenen toplantıda Karapınar'daki eğitim faaliyetleri, planlar ve iş birlikleri değerlendirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Karapınar'da yeni eğitim yılına kilit odak: planlar, değerlendirmeler ve iş birlikleri

Karapınar'da 2026-2027 eğitim yılı değerlendirme toplantısı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için bir sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, ilçelerde yürütülen eğitim faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve yeni dönemin planlanması amacıyla düzenlendi.

toplantının katılımcıları ve gündemi:

Toplantıya; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 31 ilçenin ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Gündemde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hedefleri, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, idari ve pedagojik koordinasyon ile okullarda sürdürülecek programların öncelikleri yer aldı. Katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi ve uygulama örneklerinin paylaşımı öne çıktı.

ilçe çalışmaları ve teşekkür mesajı:

Toplantıda Karapınar'da yürütülen eğitim çalışmaları detaylı şekilde ele alındı; planlanan çalışmaların zamanlama ve koordinasyonuna vurgu yapıldı. Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başta Murat Yiğit olmak üzere programa katılanlara; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarına, ilçe milli eğitim müdürlerine ve şube müdürlerine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür edilerek başarı dilekleri iletildi.

Toplantı, yeni eğitim yılında eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, iş birliği ağlarının güçlendirilmesi ve ilçelerdeki ihtiyaçların ortak akılla çözülmesine yönelik kararlılıkla sonlandırıldı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT YİĞİT’İN BAŞKANLIĞINDA İLÇE MİLLİ...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT YİĞİT’İN BAŞKANLIĞINDA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ KURULU VE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ ruh sağlığı hastanesinde hizmet kalitesi masaya yatırıldı
images

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne iki yeni eğitim yuvasının temeli atıldı
images

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'...
images

Eğitime destek: Denizli’de 1.266 yeni personel kadrosu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ ruh sağlığı hastanesinde hizmet kalitesi masaya yatırıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne iki yeni eğitim yuvasının temeli atıldı

Besni'de kavşak çarpışması: biri çocuk 4 kişi yaralandı

Hataylı minik ressam TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye birincisi oldu

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi