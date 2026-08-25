Karapınar'da yeni eğitim yılına kilit odak: planlar, değerlendirmeler ve iş birlikleri

Karapınar'da 2026-2027 eğitim yılı değerlendirme toplantısı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için bir sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, ilçelerde yürütülen eğitim faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve yeni dönemin planlanması amacıyla düzenlendi.

toplantının katılımcıları ve gündemi:

Toplantıya; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 31 ilçenin ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Gündemde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hedefleri, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, idari ve pedagojik koordinasyon ile okullarda sürdürülecek programların öncelikleri yer aldı. Katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi ve uygulama örneklerinin paylaşımı öne çıktı.

ilçe çalışmaları ve teşekkür mesajı:

Toplantıda Karapınar'da yürütülen eğitim çalışmaları detaylı şekilde ele alındı; planlanan çalışmaların zamanlama ve koordinasyonuna vurgu yapıldı. Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başta Murat Yiğit olmak üzere programa katılanlara; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarına, ilçe milli eğitim müdürlerine ve şube müdürlerine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür edilerek başarı dilekleri iletildi.

Toplantı, yeni eğitim yılında eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, iş birliği ağlarının güçlendirilmesi ve ilçelerdeki ihtiyaçların ortak akılla çözülmesine yönelik kararlılıkla sonlandırıldı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT YİĞİT’İN BAŞKANLIĞINDA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ KURULU VE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.