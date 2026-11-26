Çocuklarla teknoloji buluşması

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki Ege İHA Filo Komutanlığı, Aydın'da geleceğin bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocuklarını konuk etti. Ziyaret, çocukların farklı kurumsal yapıları ve çalışma alanlarını tanıması açısından planlandı ve renkli görüntülere sahne oldu.

Ziyaretin öne çıkan anları:

Etkinlikte çocuklar filo komutanlığının çalışma ortamını gözlemleme fırsatı buldu. İHA'ların görev ve kullanım alanları hakkında yapılan kısa bilgilendirmeler, cihazların çevresindeki güvenlik ve operasyon süreçleri gösterildi. Katılımcıların merak soruları, personelin rehberliğiyle yanıtlandı ve uygulamalı kısa gösterimler ziyaretin ilgi çekici bölümünü oluşturdu.

Eğitim ve merakın desteklenmesi:

Ziyaretin amacının, çocukların merak duygusunu geliştirmek ve teknolojiye yönelik yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlamak olduğu belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Ege İHA Filo Komutanlığı'nda çocukları ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirildi. Bu tür programların, genç nesillerin üretken ve yenilikçi olma potansiyelini desteklediğine dikkat çekildi.

Etkinlik, çocuklar için sadece gözlem fırsatı sunmakla kalmadı; kurum ve meslek tanıtımı yoluyla ileride tercih edilebilecek çalışma alanlarına dair farkındalık da oluşturdu. Ziyaret sonrası paylaşılan görseller ve açıklamalar, bölgedeki eğitim-odaklı iletişim çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

SAHİL GÜVENLİK EGE İHA FİLO KOMUTANLIĞI, GELECEĞİN BULUŞÇULARI OLARAK NİTELENDİRİLEN ÇOCUKLARI AĞIRLADI.