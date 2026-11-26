Sağlık çalışanları tiyatro sahnesinde ilk kez birlik oldu

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bünyesindeki sağlık çalışanlarından kurulan tiyatro ekibi, "Başka Hayat Yok" adlı oyunla ilk sahne deneyimini yaşadı. Gösteri, hastanenin konferans salonunda gerçekleştirildi ve farklı meslek gruplarından personelin bir araya geldiği ekip izleyicilere keyifli anlar sundu.

hazırlık süreci ve prova dönemi:

Ekibin sahneye hazırlanma süreci yaklaşık altı ay sürdü. Hemşireler, teknikerler ve diğer sağlık personelinden oluşan oyuncular, düzenli provalarla rollerini geliştirdi. Oyunun yönetmenliğini yapan Güngör Varlı, hazırlık sürecinin kendileri için olumlu geçtiğini ve ilk kez seyirci karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını aktardı.

motivasyon, amaç ve sahne deneyimi:

Oyunculardan hemşire Halit Miraç Altay, tiyatro faaliyetinin yoğun çalışma temposunun yarattığı stresten uzaklaşmak ve meslektaşlarıyla sosyal bir ortamda bir araya gelmek amacıyla başlatıldığını söyledi. Hastanede tekniker olarak görev yapan Atilla Döner ise, ekip çalışmalarını öğrendikten sonra projeye dahil olduğunu belirtti ve yaklaşık altı aylık emeğin ardından sahnede olmanın mutluluğunu dile getirdi.

Gösteri, hem katılımcılar hem de seyirciler için farklı bir deneyim sundu; ekip, mesai dışı etkinliklerin çalışan bağlılığı ve moraline katkı sağladığına dair somut bir örnek oluşturdu.

TEKİRDAĞ İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ'NDE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN OLUŞAN TİYATRO EKİBİ, "BAŞKA HAYAT YOK" İSİMLİ OYUNLA İLK SAHNE DENEYİMİNİ YAŞADI.