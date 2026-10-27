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Gelenekten modern kullanıma: Selçuklu ve Osmanlı teknikleriyle yapılan deri çantalar

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Usta Öğretici Gülten Gök ve kursiyerleri, Selçuklu ve Osmanlı teknikleriyle el yapımı gerçek deri çanta ve cüzdan üretiyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:54

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gelenekten modern kullanıma: Selçuklu ve Osmanlı teknikleriyle yapılan deri çantalar

Bilecik'te geleneksel işçilik sergileniyor

Bilecik Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda el emeği ürünlerini sergiledi. Etkinlikte en çok ilgi gören parçalar, hakiki deriden el işçiliğiyle üretilen çanta ve cüzdanlar oldu. Usta Öğretici Gülten Gök, hazırlanan ürünlerin hem malzeme hem de işçilik açısından dayanıklı olduğunu vurguladı ve ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Elde üretim ve geri dönüşüm:

Gülten Gök, yaptıkları çalışmaların tamamının elde üretildiğini, hiçbir makine kullanılmadığını söyledi. "Elde gerçek deriyi işleyerek çanta, cüzdan ve diğer aksesuarları dönüştürüyoruz" diyen Gök, işe hobi olarak başladığını, ancak doğal deri ile üretmenin kendisini bu alana bağladığını aktardı. Üretimde pançlarla delme ve el işi dikiş yöntemleri kullanılıyor; bu sayede her parçadan farklı ürünler çıkarılabiliyor ve atık neredeyse yok denecek kadar az oluyor. Katılımcılar, ürünlerin "ömürlük, asla yıpranmayacak" niteliğine dikkat çekiyor.

Selçuklu ve Osmanlı tekniklerinin izleri:

Usta öğretici Gök, kullandıkları tekniklerin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze taşındığını anlattı: "Gerçek deri tabaklanmaya başladığından beri bu çantalar yapılıyor. İnsanların çanta ihtiyacı heybe ile başlamıştır ve taşımak için herkesin çantaya olmuş." Gök, sözlerine bu mesleğin kökeninin daha eskiye uzanabileceğini ekledi ve bu geleneksel dikiş tekniklerinin dayanıklılığı sayesinde ürünleri modern ihtiyaçlara uygun hale getirdiklerini belirtti.

Atölyede üretilen modeller, hem tarihsel izleri hem de güncel kullanım kolaylığını bir arada sunuyor. Gök, özellikle çalışan kadınların günlük kullanıma uygun olacak biçimde modelleri modernize ettiklerini, böylece hem estetik hem de işlevsellik kazanıldığını söyledi. Bilecik halkının gösterdiği ilgi ve kursiyerlerin hevesi, geleneksel deri işçiliğinin yaşatılması açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

USTA ÖĞRETİ GÜLTEN GÖK

USTA ÖĞRETİ GÜLTEN GÖK

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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