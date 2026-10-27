Sivas’ın 20 yıllık atık planı: 636 milyon TL'lik düzenli depolama tesisinin temeli atıldı

Sivas'ta katı atık yönetiminde yeni dönem başladı

Sivas merkez ve çevre ilçelerin yaklaşık 20 yıllık atık ihtiyacını karşılaması hedeflenen 636 milyon TL tutarındaki Katı Atık Düzenli Depolama Alanı projesinin temeli törenle atıldı. Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetim Birliği tarafından planlanan tesis, 88 bin metrekarelik bir alanda kurulacak ve düzenli depolamanın yanı sıra mekanik ayrıştırma ile geri kazanıma yönelik birimler içerecek.

Proje ortaklığı ve finansman:

İhale süreci 25 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanan projenin maliyeti 636 milyon TL olarak açıklandı. Sivas Belediyesi yatırımın yüzde 65'ini üstlenirken, kalan yüzde 35lik kısmı İl Özel İdaresi ve birliğe üye diğer belediyeler tarafından karşılanacak. Proje kapsamında Sivas merkez ile İl Özel İdaresi, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Hafik, Zara, İmranlı ve Doğanşar’ın atıkları ortak bir sistem içinde yönetilecek.

Taşıma ve transfer altyapısı:

Tesisin sorunsuz işlemesi için atıkların merkeze ulaştırılmasına yönelik transfer istasyonları kuruldu. Zara ve Yıldızeli'ne kurulan transfer noktaları ile Doğanşar, İmranlı, Zara ve çevre köylerden gelen atıklar önce bu merkezlere getirilecek; semi-treyler ve çekicilerle ana depolama sahasına taşınacak. Yetkililer, özellikle Murat Kurum Bakanı aracılığıyla sağlanan semi-treyler hibelerinin lojistik performansı artıracağını belirtti.

Çevresel kazanımlar ve ayrıştırma:

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, katı atık yönetiminin yalnızca depolamadan ibaret olmadığını, geri dönüşüm, kompostlama ve çevrenin korunmasının süreç içinde öncelikli olduğunu vurguladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise tesiste kurulacak mekanik ayrıştırma ünitesinin geri kazanılabilir malzemelerin ayrıştırılmasına ve çevresel risklerin azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler da düzenli depolama alanlarına geçişin toprağın ve yeraltı sularının korunması açısından kritik olduğunu belirtti ve yeni sahaya yaklaşık 20 yıllık kapasite beklentisi atfetti.

Tören ve sonraki adımlar:

Temel atma törenine Dr. Adem Uzun, Abdullah Güler, Yılmaz Şimşek, milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından yapılan duanın ve tören protokolünün ardından protokol üyeleri butonlara basarak tesisin temelini resmen attı.

Yetkililer, tesis tamamlandığında Sivas ve çevre ilçelerde 20 yıla yakın bir dönemde vahşi depolamaya son verilerek atıkların daha kontrollü, çevreye duyarlı ve geri kazanımı öncelikleyen yöntemlerle yönetileceğini belirtiyor. Uygulamanın önümüzdeki süreçte lojistik, ayrıştırma ve geri kazanım kapasitesini artırarak bölgesel atık yönetiminde sürdürülebilir bir model oluşturması bekleniyor.

SİVAS MERKEZ VE ÇEVRE İLÇELERİN YAKLAŞIK 20 YILLIK KATI ATIK İHTİYACINI KARŞILAMASI HEDEFLENEN 636 MİLYON TL’LİK KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI’NIN TEMELİ TÖRENLE ATILDI.