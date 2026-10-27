Kırşehir’de yüksek yerli katkıyla Alıç depolamalı güneş santrali ticari üretime geçti

Aksa Enerji Alıç depolamalı GES’i Kırşehir’de ticari işletmeye aldı

Aksa Enerji, Kırşehir’de hayata geçirilen Alıç Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ticari üretime başladı. Santral, 48,17 MW kurulu güç ve 48,17 MWs depolama kapasitesi ile bölgede depolamalı GES yatırımları arasında ön plana çıkıyor.

projenin teknik özellikleri:

Alıç Depolamalı GES, eş zamanlı olarak üretim ve depolama kapasitesine sahip olup gün içinde üretilen güneş elektriğinin ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanılabilmesini sağlayan bir altyapı sunuyor. Bu sayede güneş enerjisinin değişken üretim yapısı daha dengeli yönetilebilecek. Santralde üretilen elektriğin, planlandığı şekilde, 2027 yıl başından itibaren 10 yıllık YEKDEM desteği kapsamında değerlendirilmesi hedefleniyor.

yerli katkı ve depolamanın etkisi:

Yapılan açıklamaya göre Alıç, bölgenin ilk ve en büyük depolamalı GES yatırımı olmasının yanı sıra, yüksek yerli aksam kullanımı ile Türkiye’de yerli sanayi kapasitesinin güçlenmesine katkı sunuyor. Proje, enerji depolama ekosisteminin gelişmesine ve mühendislik yetkinliklerinin artmasına olumlu etki etmeyi amaçlıyor.

Şirket yetkililerinden alınan ifadede, yatırımın şirketin yenilenebilir enerji hedefleri içindeki önemine dikkat çekildi. Aksa Enerji CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, yatırımla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Türkiye’nin enerji geleceğinin; kaynak çeşitliliği güçlü ve arz güvenliğini destekleyen sürdürülebilir bir üretim yapısı üzerine kurulması gerektiğine inanıyoruz. Depolama teknolojilerini de yenilenebilir enerjinin potansiyelini büyüten ve enerji dönüşümüne hız kazandıran stratejik bir altyapı alanı olarak görüyoruz. Alıç Depolamalı GES’in ticari üretime başlaması da bu alanda yaklaşık 1.000 MW kurulu güce dayalı yatırım programımızın önemli bir adımı. Devam eden projelerimiz tamamlandığında yenilenebilir enerjinin üretim portföyümüzdeki ağırlığını yaklaşık yüzde 20’ye yükselteceğiz. Şirket olarak küresel hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi yeni nesil iş modelleri ve teknolojilerle geliştirirken, ülkemizin uzun vadeli enerji hedeflerine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz."

Alıç Depolamalı GES’in devreye alınması, bölgedeki enerji dönüşümü adımları ve yerli tedarik zincirinin güçlendirilmesi açısından örnek bir proje olarak sunuluyor.

AKSA ENERJİ’NİN KIRŞEHİR’DE HAYATA GEÇİRDİĞİ ALIÇ DEPOLAMALI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES), 48,17 MW KURULU GÜÇ VE 48,17 MWS DEPOLAMA KAPASİTESİYLE TİCARİ ÜRETİME BAŞLADI. BU ÖNEMLİ YATIRIM, BÖLGEDE YÜKSEK YERLİ AKSAM KULLANIMIYLA İLK VE EN BÜYÜK DEPOLAMALI GES PROJESİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.