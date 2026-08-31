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Gelin alma kutlamasında düşen havai fişekler boş araziyi tutuşturdu

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde gelin alma töreninde atılan havai fişeklerin kuru otlara düşmesi sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu; itfaiye söndürdü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:36

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gelin alma kutlamasında düşen havai fişekler boş araziyi tutuşturdu

Gelin alma töreninde düşen havai fişekler yangın çıkardı

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde düzenlenen gelin alma töreni sırasında patlatılan havai fişeklerden dökülen kıvılcımlar boş arazideki kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede yayıldı ve mahallede paniğe yol açtı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda yaralanan olmadı.

Müdahale ve soruşturma:

Yangın söndürülmesine rağmen mahalle sakinleri yaşananlardan dolayı büyük korku yaşadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

BATMAN’IN GÜLTEPE MAHALLESİ’NDE GELİN ALMA TÖRENİ SIRASINDA PATLATILAN HAVAİ FİŞEKLERİN BOŞ...

BATMAN’IN GÜLTEPE MAHALLESİ’NDE GELİN ALMA TÖRENİ SIRASINDA PATLATILAN HAVAİ FİŞEKLERİN BOŞ ARAZİYE DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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