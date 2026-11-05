Eskişehir'de binlerce sentetik ecza hapine el konuldu, bir kişi tutuklandı

Operasyon detayları:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine araçla uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine başlattıkları teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen araç ve adreste arama yaptı.

Aramalarda 4 bin 508 adet sentetik ecza hap ile 50 gram esrar ele geçirildi. Yapılan aramalar araç ve adreste eş zamanlı gerçekleştirildi.

Gözaltı ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi. Olay, jandarmanın teknik ve fiziki takip yöntemlerinin uyuşturucu ile mücadeledeki etkinliğini gösteren bir operasyon olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR'DE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ARAÇTA VE ADRESTE YAPILAN ARAMADA 4 BİN 508 ADET SENTETİK ECZA HAP İLE 50 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.