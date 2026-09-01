Karamusul'da yerli hibrit ayçiçeğinde üretim hedefleri somutlaştı

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Trakya Tohum A.Ş. tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumları için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Karamusul köyünde tarla günü düzenlendi. Etkinlik; kamu, üniversite, özel sektör temsilcileri ve üreticilerin bir araya geldiği bir buluşma olarak öne çıktı.

program ve katılımcılar:

Tarla gününe Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Lüleburgaz Ticaret Borsası Başkanı Kenan Var, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Trakya Tohum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Tarar, sektör temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı. Program konuşmaları, teknik sunumlar ve uygulamalı gösterilerle sürdü.

üretim verileri ve yaygınlaşma:

Trakya Tohum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Tarar, bölge üreticilerinin küresel pazarda söz sahibi yabancı tohum firmaları yerine yerli ve milli hibrit tohumları tercih etmesini beklediklerini vurguladı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise projenin yaklaşık 8 yıl önce başladığını, 5 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından 2021-2022 döneminde deneme ve üretime geçildiğini aktardı.

Şahin'in verdiği bilgiye göre proje 500 kilodan 115 tona ulaşarak bu yıl 20'den fazla ile satış gerçekleştirdi. Ayrıca 2026 yılında 100 bin dönüm arazide 4 bin paket ayçiçeği tohumunun ekiminin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu rakamlar, yerli tohumun bölgesel çapta hızlı bir yaygınlaşma sürecine girdiğine işaret ediyor.

Vali Uğur Turan ise yerli tohumculuk çalışmalarının Türkiye tarımı için stratejik önem taşıdığını belirterek tohumun yalnızca üretim girdisi olmadığını, aynı zamanda gıda güvenliği, tarımsal bağımsızlık ve millî üretim gücünün temelini oluşturduğunu ifade etti. Turan, Trakya Tohum A.Ş.'nin ortak çalışma modeli ile geliştirilen SUN 2259 CL ve SUN 1734 CL çeşitlerinin 2021'de 3,5 ton üretimle başlayıp 2025 sonunda 100 ton seviyesine ulaştığını hatırlattı.

Etkinlik konuşmalarının ardından Vali Turan ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, biçerdövere binerek hasada eşlik etti. Gün, üreticilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Tarla günü, yerli tohum projesinin saha başarısını sergilemesi ve üreticilerle doğrudan temas kurarak benimsenme sürecini hızlandırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu süreç, bölgesel tarım ekonomisine katkı sağlarken dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle örtüşüyor.

LÜLEBURGAZ İLÇESİ KARAMUSUL KÖYÜNDE TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.