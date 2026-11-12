Gemlik'te balık avı denetimleri sıkılaştırıldı: 13 kişiye 73 bin 365 TL ceza

Gemlik'te denetimler sürüyor:

Bursa'nın Gemlik ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve amatör avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Müşterek uygulamayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri yürüttü.

Denetimde tespit edilenler:

Yapılan kontrollerde, kurallara aykırı olarak ışıkla avcılık yapan ve alıkonulabilir miktar sınırlarını aşan kişilerin tespit edildiği bildirildi. Uygulamada kuralları ihlal eden 13 kişiye toplam 73 bin 365 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler kapsamında avcılıkta kullanılan 7 adet ışık kaynağı ile 6,5 kilogram balığa el konuldu. Yetkililer, ele geçirilen ekipman ve ürünlerin mevzuat çerçevesinde işlem gördüğünü açıkladı.

Amaç ve yetkililerin uyarısı:

Yetkililer denetimlerin amacını su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması olarak özetledi. Mevzuata aykırı avcılığın önlenmesi için denetimlerin devam edeceği vurgulandı ve amatör avcılara kurallara uyma çağrısı yapıldı.

GEMLİK’TE SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI VE AMATÖR AVCILIK FAALİYETLERİNİN MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.