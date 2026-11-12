Komşunun müdahalesi tahliyeye yardımcı oldu: sobadan çıkan yangında 5'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi

olayın meydana geldiği yer ve ilk müdahale:

Karaman İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katındaki bir dairede, sobadan çıktığı bildirilen yangın sonucu kısa sürede yoğun duman oluştu. Dairede yaşayanların yabancı uyruklu bir aile olduğu belirtildi. Olayı fark eden bir vatandaş, yükselen dumanları görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu ve içerideki kişilerin tahliyesine yardım etmek için binaya girerek müdahalede bulundu.

müdahale, yaralananlar ve kurtarılan kedi:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tahliye sırasında ve sonrasında, toplam 9 kişinin dumandan etkilendiği tespit edildi; bunların 5'i çocuk, 4'ü yetişkin olarak kaydedildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve etkilenenler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürme işlemini tamamladı. Bu sırada olay yerinde görev yapan elektrik arıza ekibi, yangının çıktığı dairede mahsur kalan bir kediyi fark ederek bulunduğu yerden çıkardı.

soruşturma ve sonrası:

Yangınla ilgili olarak yetkililerce tahkikat başlatıldı. Olayda yaralanma bildirilmemekle birlikte dumandan etkilenenlerin sağlık durumları ilgili kurumlarca takip edildi. Yangının sobadan çıktığı yönündeki bilgiler, olay yerindeki ilk bulgularla uyumlu olarak kayda geçti.

KARAMAN’DA YABANCI UYRUKLU BİR AİLENİN YAŞADIĞI 2 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ DAİREDE SOBADAN ÇIKAN YANGINDA 5’İ ÇOCUK 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ.