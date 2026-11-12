Demirköy'de öğretmenlere akran zorbalığını önleme eğitimiyle farkındalık artırıldı

eğitimin amacı ve kapsamı:

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, öğretmenlere yönelik olarak akran zorbalığının önlenmesine dönük farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Eğitimler, Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde yürütülen Güvenli Okul Eğitimleri kapsamında planlandı.

Program, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Demirköy Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere sunuldu ve uygulamalı yaklaşımın yanı sıra önleyici stratejilerin paylaşılmasını hedefledi.

uygulama ve beklenen etkiler:

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, eğitimlerde temel amaçların akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturulması, zorbalığın önlenmesi ve çocuklar için güvenli, sağlıklı ve destekleyici okul ortamlarının güçlendirilmesi olduğunu belirtti. Eğitim içeriği; zorbalığı tespit etme, müdahale yöntemleri ve okul içinde destek mekanizmalarının kurulmasına odaklandı.

Katılımcı öğretmenlerin edindikleri yöntemlerle, sınıf içi ilişkilerde riskleri daha erken fark etmeleri ve gerekli yönlendirmeleri zamanında yapmaları; böylece okul ikliminin iyileştirilmesi ve çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

DEMİRKÖY İLÇESİNDE ÖĞRETMENLERE AKRAN ZORBALIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ.