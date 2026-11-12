Kahramanmaraş kara yolunda alevlenen otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Olayın gelişimi:

Elbistan ilçesi Karaelbistan-Kahramanmaraş karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, alev aldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Müdahale ve söndürme çalışması:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti ve yanan otomobili söndürdü.

Hasar ve sonuç:

Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Sürücünün kimliği ve yangının çıkış nedeni hakkında bilgiye yer verilmedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.