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Kahramanmaraş kara yolunda alevlenen otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Elbistan Karaelbistan-Kahramanmaraş karayolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:10

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramanmaraş kara yolunda alevlenen otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Olayın gelişimi:

Elbistan ilçesi Karaelbistan-Kahramanmaraş karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, alev aldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Müdahale ve söndürme çalışması:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti ve yanan otomobili söndürdü.

Hasar ve sonuç:

Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Sürücünün kimliği ve yangının çıkış nedeni hakkında bilgiye yer verilmedi.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

KAHRAMANMARAŞ'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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