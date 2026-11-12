Kahramanmaraş kara yolunda alevlenen otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Olayın gelişimi:
Elbistan ilçesi Karaelbistan-Kahramanmaraş karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, alev aldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Müdahale ve söndürme çalışması:
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti ve yanan otomobili söndürdü.
Hasar ve sonuç:
Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Sürücünün kimliği ve yangının çıkış nedeni hakkında bilgiye yer verilmedi.
KAHRAMANMARAŞ'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
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