Bakan Yusuf Tekin’den el sıkmama protestosuna sitem ve öneri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşüldüğü oturuma katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, salona girişinde bazı milletvekillerinin elini sıkmamasıyla karşılaştı. Olay kısa sürede gündemin dikkat çeken anlarından biri haline geldi.

Komisyon gündeminde el sıkmama protestosu:

Sunum yapmak üzere kürsüye gelen Bakan Tekin'e yönelik tepkinin ilk örneğini YENİ Parti Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu verdi; Bakırlıoğlu'nun, Tekin'e yönelik 'MESEM'de çocuklar ölüyor' şeklindeki sözleri üzerine el sıkmama davranışı sergilendi. Bu tavra karşılık veren Tekin, Bakırlıoğlu'na 'Şovu dışarda yap. Benim sana bir tavsiyem var. Aşık Düçari’nin 'İncidir' sözünü oku' diyerek yanıt verdi.

Bakanın yanıtı ve oturum atmosferi:

Aynı oturumda DEM Parti milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki de Bakan Tekin'in elini sıkmayınca Tekin esprili bir dille 'Arkadaşlar, elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba' diyerek tepki gösterdi. Bakanın sözleri hem sitem hem de tartışmayı yumuşatmaya yönelik bir öğüt niteliği taşıdı.

Görüşmeler, Bakanlık teklifinin ve Sayıştay raporlarının ele alındığı komisyon gündemi çerçevesinde sürdü; el sıkmama anı, oturumun kısa süreli gerilim noktalarından biri olarak kayda geçti. Tekin'in hem muhalefetin eleştirilerine doğrudan yanıt vermesi hem de oturumun devamında sunumunu gerçekleştirmek üzere kürsüye yönelmesi dikkat çekti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA ELİNİ SIKMAYARAK KENDİSİNE TEPKİ GÖSTEREN YENİ PARTİLİ MİLLETVEKİLİNE CEVAP VERDİ