Dolar 50,1770 -0,10%
Euro 55,9004 +0,27%
Bist 11.837,12 +1,46%
Altın Gram 6.373,38 -1,24%
EUR/USD 1,1101 +0,10%
Brent Petrol 91,83 -1,00%
--°

Bakan Yusuf Tekin’den el sıkmama protestosuna sitem ve öneri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, elini sıkmayan vekillere tepki gösterip hem sitem etti hem de Aşık Düçari öğüdü verdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakan Yusuf Tekin’den el sıkmama protestosuna sitem ve öneri

Bakan Yusuf Tekin’den el sıkmama protestosuna sitem ve öneri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşüldüğü oturuma katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, salona girişinde bazı milletvekillerinin elini sıkmamasıyla karşılaştı. Olay kısa sürede gündemin dikkat çeken anlarından biri haline geldi.

Komisyon gündeminde el sıkmama protestosu:

Sunum yapmak üzere kürsüye gelen Bakan Tekin'e yönelik tepkinin ilk örneğini YENİ Parti Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu verdi; Bakırlıoğlu'nun, Tekin'e yönelik 'MESEM'de çocuklar ölüyor' şeklindeki sözleri üzerine el sıkmama davranışı sergilendi. Bu tavra karşılık veren Tekin, Bakırlıoğlu'na 'Şovu dışarda yap. Benim sana bir tavsiyem var. Aşık Düçari’nin 'İncidir' sözünü oku' diyerek yanıt verdi.

Bakanın yanıtı ve oturum atmosferi:

Aynı oturumda DEM Parti milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki de Bakan Tekin'in elini sıkmayınca Tekin esprili bir dille 'Arkadaşlar, elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba' diyerek tepki gösterdi. Bakanın sözleri hem sitem hem de tartışmayı yumuşatmaya yönelik bir öğüt niteliği taşıdı.

Görüşmeler, Bakanlık teklifinin ve Sayıştay raporlarının ele alındığı komisyon gündemi çerçevesinde sürdü; el sıkmama anı, oturumun kısa süreli gerilim noktalarından biri olarak kayda geçti. Tekin'in hem muhalefetin eleştirilerine doğrudan yanıt vermesi hem de oturumun devamında sunumunu gerçekleştirmek üzere kürsüye yönelmesi dikkat çekti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA ELİNİ SIKMAYARAK KENDİSİNE TEPKİ...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA ELİNİ SIKMAYARAK KENDİSİNE TEPKİ GÖSTEREN YENİ PARTİLİ MİLLETVEKİLİNE CEVAP VERDİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeşilyurt'ta yerinde dönüşüm ve dijitalleşmeyle kent yeniden inşa ediliyor
images

Failin kimliğine bakılmaksızın milletin emanetine zarar verenin hesabı sorulacak
images

Emine Erdoğan'dan COP31 açılışına video paylaşımı: toprağa, suya, insan hayatına...
images

Eğitimde PISA yükselişi ve Türkiye Yüzyılı maarif modelinin bütçe sunumu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konteynerden denize saçılan milyonluk ses sistemleri Çatalca kıyılarını kapladı

Yeşilyurt'ta yerinde dönüşüm ve dijitalleşmeyle kent yeniden inşa ediliyor

Reyhanlı'da müstakil ev yangını kontrol altına alındı

Marmara için fırtına uyarısı: Tekirdağ'da rüzgar 90 kilometreye ulaşabilir

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi