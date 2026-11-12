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bayrampaşa'da yıkımda zarar gören bitişik apartman havadan görüntülendi

Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişikteki 4 katlı apartman zarar gördü; bina tahliye edilip sakinlere belediye geçici konaklama sağladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:08

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

bayrampaşa'da yıkımda zarar gören bitişik apartman havadan görüntülendi

Bayrampaşa'da yıkım sırasında zarar gören bina havadan görüntülendi:

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bir yıkım çalışması sırasında bitişikteki bir apartman zarar gördü. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi ve hasar alan 4 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yıkımın etkisiyle apartmanın duvarının bir bölümünün açıldığı, binada bulunanların panikle sokağa çıktığı belirtildi. Yetkililer binaya giriş çıkışları kapattı ve yapının güvenliği sağlanana kadar yerleşim yasağı uygulandı.

olayın akışı:

Çevredeki görgü tanıklarının ve binada yaşayanların ifadelerine göre, yıkım sırasında bitişik yapıya darbeler geldiği ve bunun sonucu olarak duvar parçalarının ayrıldığı bildirildi. Belediye müdahale ederek binada kalanları güvenli yerlere taşıdı ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Hasar gören binanın drone ile çekilen görüntüleri olay yerindeki durumu belgeledi. Bina fotoğraflarında duvarın bir kısmının açıldığı ve yapı etrafının güvenlik şeridiyle çevrildiği görüldü.

sakinlerin yaşadıkları ve belediye müdahalesi:

Halef Kilahuo yaşadıkları anı anlatarak büyük panik yaşadıklarını söyledi. Kilahuo, bir gün önce yıkımın başladığını, o sırada evde olmadıkları için daha büyük bir tehlike atlatmadıklarını belirtti. Vatandaş, bilgi verilmediğini, ailece sesler üzerine evden çıktıklarını ve belediyenin kendilerini otele yerleştirdiğini ifade etti.

Belediye ekipleri hasar tespitini sürdürüyor ve yapılacak inceleme sonrası binanın yeniden kullanılabilirliği konusunda karar verilecek. Yetkililer, önceliğin halkın güvenliği olduğuna dikkat çekti ve bölgedeki çalışmaların kontrollü şekilde devam edeceğini açıkladı.

İSTANBUL&#039;UN BAYRAMPAŞA İLÇESİNDE BİR BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ZARAR GÖREN VE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE...

İSTANBUL'UN BAYRAMPAŞA İLÇESİNDE BİR BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ZARAR GÖREN VE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLEN 4 KATLI APARTMAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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