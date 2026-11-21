Gemlik'te saldırı ve ilk müdahale:

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 22 Ekim 2026 tarihinde bir telefon mağazasında çalışan 4 aylık hamile Berna A., mağazaya gelen B.U. isimli şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sabah satın alınan bir telefonun öğleden sonra iadesi talebiyle başladı; iade yapılamayacağı söylenince çıkan tartışmanın ardından şüpheli, mağazadan ayrıldıktan sonra dışarı çıkan Berna A.'ya bıçakla saldırdı.

Saldırının ardından yaralanan kadın yakındaki bir bankaya sığındı ve çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan mağaza çalışanı, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı ve Plastik Cerrahi servisinde tedaviye alındı. Hastane raporuna göre yüzünde çizikler oluşan mağdurun ve karnındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Zanlının savcılık ifadesi:

Polis ekipleri olay yerinde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Savcılık ifadesinde B.U., sabah mağazadan telefon satın aldığını, telefona gelen mesajlar üzerine müşteri hizmetlerini arayıp adına iki cep telefonu satışı yapıldığını ve toplam 70 bin TL kredi kullandırıldığını öğrendiğini öne sürdü. İddiaya göre işlemi iptal ettirmek amacıyla mağazaya giden zanlı, yanında korkutmak için bir döner bıçağı ve bir ekmek bıçağı götürdüğünü söyledi.

Şüpheli ifadesinde ayrıca psikiyatrik ilaç kullandığını ve zaman zaman halüsinasyon gördüğünü belirterek, "Ben kan gördüğüm zaman kan beni çekiyor, daha çok kan görmek istiyorum" diyerek ürpertici ifadeler kullandı. Olay anını hatırlamadığını savunan zanlı, mağazaya kadına zarar vermek amacıyla gitmediğini, pişman olduğunu belirtti.

Sağlık ve adli süreç:

Olay sonrası suç aleti ele geçirilirken, zanlının kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Zanlının avukatı Sedat Gülen ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tespit edilmesi yönünde inceleme yapılmasını talep etti. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve adli sürecin takip edileceğini bildirdi.

Mağdurun sağlık durumu ve doğacak bebeğin takibine ilişkin raporlar, tedbiri amaçlayan kontroller doğrultusunda devam ediyor; ilgili kurumların ve hastanenin verdiği bilgilerde hayati tehlike olmadığı vurgulanıyor.

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