Denetim detayları:

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kentte gençlerin yoğun olarak bulunduğu Kafeler Sokağı ve çevresinde kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Katılım ve uygulama süreci:

Uygulamaya 101 personel ve 10 ekip katıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde, toplam 929 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı ve 20 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Eksiklikler ve yerel etkiler:

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ilgili iş yerlerine bildirilerek gerekli uyarılar yapıldı. Denetimin akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi, Kafeler Sokağı’nın bölge için ne kadar hareketli ve yoğun bir mekan olduğunu yeniden ortaya koydu.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

BATMAN’DA KAFELER SOKAĞI’NDA İKİ SAATTE YAKLAŞIK BİN KİŞİNİN GBT’Sİ SORGULANDI