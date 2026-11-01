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Genç kadın Kayseri Altınoluk'ta bina önünde ağır yaralı bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde bir genç kadın bina önünde ağır yaralı bulundu; ilk müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Genç kadın Kayseri Altınoluk'ta bina önünde ağır yaralı bulundu

Genç kadın Kayseri Altınoluk'ta bina önünde ağır yaralı bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde apartman sakinleri tarafından bina önünde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yapılan ilk incelemede şahsın ağır yaralı olduğunu belirledi.

Olay yeri ve müdahale:

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde, yaralı kadın olarak tespit edilen S.T. (18) isimli kişinin ilk tıbbi müdahalesi sahada gerçekleştirildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansta kontrol edilerek Kayseri Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Soruşturma ve ihtimaller:

Olayda genç kadının düşme sonucu yaralandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada olayın oluş şekli ve nedenleri inceleniyor; alınan ifade ve fiziki bulguların değerlendirilmesi sürüyor.

Yetkililer, olayla ilgili kesin bilgiye ulaşılana dek soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, yaralının sağlık durumuna ilişkin detaylar yetkililerce açıklanmadı.

Genç kadın bina önünde hareketsiz bulundu

Genç kadın bina önünde hareketsiz bulundu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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