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Genç kick boksçu Melek Ensağlam'dan dünya üçüncülüğü

Eskişehir'i temsil eden Melek Ensağlam, 2026 İtalya Kick Boks Dünya Şampiyonası K-1 +70 kg kategorisinde dünya üçüncüsü oldu; antrenörleriyle il müdürünü ziyaret etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç kick boksçu Melek Ensağlam'dan dünya üçüncülüğü

Genç kick boksçu Melek Ensağlam'dan dünya üçüncülüğü

Eskişehir'i uluslararası arenada temsil eden Melek Ensağlam, 2026 Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. İtalya'da düzenlenen turnuvada sporcu, kendi kategorisinde kürsüye çıkarak şehre madalya kazandırdı.

Şampiyonada elde edilen sonuçlar:

Melek Ensağlam, K-1 stili +70 kg kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Bu sonuç, hem sporcu açısından hem de Eskişehir için uluslararası düzeyde dikkat çeken bir performans olarak değerlendirildi. Federasyon ve yerel temsilcilikler, elde edilen derecenin genç sporculara örnek teşkil edeceğini vurguladı.

İl müdürü ziyareti ve tebrikler:

Başarı sonrası Melek Ensağlam, antrenörleri ve beraberindeki ekip ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti. Ziyarette Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Kick Boks Avrupa ve Dünya Şampiyonu Seda Duygu Aygün, İl Temsilcisi ve Teknik Direktör Aysun Aygün ile Profesyonel Şube Başkanı Erdin Aygün de yer aldı. İl Müdürü Hasan Kalın, sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve yerel spor çalışmalarına verdiği önemi bir kez daha ifade etti.

Bu başarı, Eskişehir'in genç yeteneklerinin uluslararası platformda adını duyurmaya devam ettiğinin somut bir göstergesi oldu; kentteki spor altyapısı ve antrenör kadrosunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

2026 KİCK BOKS DÜNYA ŞAMPİYONASI&#039;NA ESKİŞEHİR&#039;DEN KATILAN MELEK ENSAĞLAM, KENDİ KATEGORİSİNDE...

2026 KİCK BOKS DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA ESKİŞEHİR'DEN KATILAN MELEK ENSAĞLAM, KENDİ KATEGORİSİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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