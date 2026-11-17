Antalya'da kaza: genç sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Ali Hasan Yeşil hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevreyolu kavşağında, köprülü kavşak girişinde gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Sürücünün iddialara göre henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu, 07 CNG 242 plakalı motosiklet köprülü kavşak başlangıcındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 60 metre sürüklendi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, 25 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri motosiklet ve yol üzerinde delil ve inceleme çalışması yürüttü.

Cenaze teslimi ve aile tepkisi:

Yeşil'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırıldı. Bugün ailesi ve yakınlarının yaptığı işlemler sonrası cenaze teslim alındı.

Edinilen bilgiye göre genç sürücünün yaklaşık 2 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi. Cenaze töreninde genç adamın eşi ve annesinin büyük üzüntü yaşadığı, yakınlarının teselli etmeye çalıştığı gözlendi. Annenin, "Fidan boylum, böyle mi gidecektin sen" sözleri törene katılanları duygulandırdı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili başlattıkları soruşturmayı sürdürüyor; kazanın kesin nedenine ilişkin bulgular savcılık ve adli tıp raporlarıyla netleşecek.

KAZA (ARŞİV)