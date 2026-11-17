Kırsalda ulaşım konforu: Korgan'da beton yol seferberliği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilin kırsal mahallelerindeki ihtiyaç duyulan güzergâhlarda beton yol çalışmalarını sürdürüyor. Korgan ilçesinde yürütülen çalışmaların hedefi, mahallelerin ulaşım konforunu artırmak ve yıl boyu erişilebilirliği güçlendirmek.

çalışmanın ayrıntıları:

Ekipler, Yeşilalan Mahalle merkezindeki beton yol çalışmalarını tamamladıktan sonra, Belalan Mahallesi sınırlarında toplam bin 500 metre uzunluğundaki güzergâhta imalat yapıyor. Söz konusu hatta, Çayırkent-Belalan bağlantısında 500 metre, Belalan-Kumru bağlantısında ise 1 kilometrelik beton yol imalatı gerçekleştiriliyor.

yerel tepkiler:

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Belalan Mahallesi Muhtarı Murat Düzenli ve Yeşilalan Mahallesi Muhtarı Hulusi Börek, yıllardır beklenen yol hizmetini hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile ekibine teşekkür etti. Muhtarlar, tamamlanan ve devam eden imalatların mahalle sakinlerinin günlük yaşamına somut katkı sağlayacağını vurguladı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi, taşıma ve hizmet erişiminde sürekliliğin sağlanması bekleniyor.

BETON YOL ÇALIŞMALARI