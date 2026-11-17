İki buçuk yılda kapsamlı dönüşüm

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkının Nisan 2024'te göreve başlamasıyla ilçede sosyal hizmetlerden altyapı ve enerji yatırımlarına kadar çok sayıda proje hayata geçirildi veya uygulama aşamasına alındı. Deprem sonrası yeniden yapılanma öncelikli olmak üzere, günlük yaşamı kolaylaştıran hizmetler ile uzun vadeli yatırımlar birlikte yürütüldü. Tamamlanan işler hizmete sunulurken, yapımı süren ve planlanan projelerde çalışmalar sürüyor.

Sosyal hizmetler ve mahalle yaşamı:

Mahallelerin ortak kullanım ve dayanışma ihtiyacını karşılamak amacıyla taziye evi projeleri öne çıktı. Hasırcılar, Göztepe, Selçuklu ve Tandoğan'da açılan taziye evleri hem taziye kabul ediliyor hem de sosyal alan olarak kullanılıyor. Alacakapı'da iki; Çöşnük, Yıldıztepe, İskender, Dolamantepe, Zafer, Göller, Karaköy, Paşaköşkü ve Hanımınçiftliği'nde birer olmak üzere dokuz mahallede toplam 11 taziye evinin inşaatı devam ediyor.

Fırat Mahallesi'nde Hastane Caddesi üzerinde yapımı süren aşeviyle düzenli sıcak yemek desteği sağlanacak. 4 bin 400 metrekarelik alandaki tesise 15 milyon lira yatırım yapılıyor; günlük 500–1.000 kişilik yemek hazırlanması planlanıyor. İçerisinde yaşam merkezi, sosyal hizmet ve psikososyal destek birimleri yer alacak; açılış yılbaşına doğru hedefleniyor. Sosyal İşler Müdürlüğü ise gıda, giysi, yakacak, ev eşyası ve okul malzemesi yardımını başvurular doğrultusunda hanelere ulaştırıyor.

Çalışan ailelere yönelik bir hizmet olarak belediye hizmet binası yanındaki eski Stat Karakolu yaklaşık iki aylık çalışmalarla kreşe dönüştürüldü. Kreş, dört sınıf, oyun ve eğitim alanlarıyla 50 çocuk kapasitesiyle hizmet veriyor. Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi ise dikiş nakış, kuaförlük, seramik atölyesi gibi meslek edindirme kurslarıyla kadınlara istihdam ve gelir olanağı sunuyor.

Üretim, enerji ve altyapı yatırımları:

Bulgurlu Mahallesi'nde kurulan Kilit Taşı ve Bordür Üretim Tesisi belediyenin yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılan malzemeyi üretiyor. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla asfalt üretim sahasının 14 dönümlük bölümünde kurulan tesiste yaklaşık 1.200 metrekare kapalı alana iki üretim makinesi ve bir beton santrali yer alıyor. Sekiz saatlik üretimle 3 bin metrekare kilit taşı veya 11 bin metre bordür üretilebiliyor; şev, begonit ve prizma taşları da üretiliyor. Tesisten belediyenin ihtiyacının yanı sıra özel sektör ve çevre illerden siparişler karşılanıyor.

Enerji yatırımlarında hedef güneş enerjisinden daha fazla faydalanmak. Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde 20 dönümde 970 kilovat kurulu güce sahip santral üretime devam ederken, bitişiğindeki 50 dönüm alanda toplam 2,1 megavat gücündeki ikinci ve üçüncü etaplar inşa ediliyor. Yeni etapların tamamlanmasıyla Hacıhaliloğluçiftliği'ndeki kurulu güç yaklaşık 3,1 megavata ulaşacak. Bulgurlu'daki 1 megavatlık santral ve belediye hizmet binasındaki 100 kilovatlık sistemle birlikte belediyenin güneş enerjisindeki toplam kurulu gücü yaklaşık 4,2 megavat olacak; Başkan Taşkın, bu yatırımlarla belediyenin elektrik ihtiyacının neredeyse tamamının güneşten karşılanacağını belirtti.

Tarımsal üretime destek amacıyla Toygar, Boran ve Alişar mahallelerinin kesişiminde günlük 20 ton kapasiteli modern bir süt toplama merkezi kuruldu. Soğutma ve hijyen altyapısıyla ürün kayıpları azaltılarak sütler pazara kalite korunarak ulaştırılıyor.

Yeşil alanlar, rekreasyon ve hayvan bakımı:

Derme Deresi'nde kaba inşaattan sonra saha düzenlemeleri tamamlandı; Şehit Fevzi, Taştepe, Beylerbaşı ve Selçuklu mahallelerine hizmet veren alanda 35 bin metrekare yeşil alan, aydınlatılmış yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kaykay pisti ve su gösteri havuzları yer alıyor. Çarşıbaşı Saha Alanı Projesi kapsamında Orduzu Pınarbaşı Göleti ile Çınar Park arasında kalan 180 dönüm alanda altyapı ve zemin düzenlemesi yapılıyor; proje tamamlandığında göletten Çınar Park'a yürüyerek veya bisikletle ulaşım sağlanacak, sahil boyunca 100 çardak, 1.400 metrekarelik akvaryum, 1.000 metrekare kapalı çocuk oyun alanı, kütüphane ve otoparklar yer alacak.

Kırkgöz Sahil Parkı'nda hizmete açılan 2 bin kişilik düğün bahçesi ailelere açık hava etkinlikleri imkânı sunuyor; alanda kafe ve balık restoranı da yıl boyunca hizmet veriyor. Eski Karayolları Şefliği arazisi üzerine planlanan 15 dönümlük Millet Bahçesi'nde iki adet toplam 1.500 metrekare büyüklüğünde nikâh salonu ve altlarında 2.950 metrekarelik kapalı otopark ile fotoğrafçı, botanik market ve seramik market gibi birimler yer alacak.

Yıldıztepe'de kent manzarasına bakan bir seyir terası planlanıyor; alandaki düzenlemelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın anten ve vericileri tek kulede toplaması sonrasında başlaması öngörülüyor. Vericilerin taşınması için Çevre Ajansı aracılığıyla 10 milyon lira destek sağlandığı bildirildi.

Hayvan bakım yatırımı kapsamında Yeniköy Mahallesi'nde Malatya'nın ikinci hayvan barınağı olarak inşa edilen tesiste 1.000 hayvan kapasiteli barınak, açık padoklar, kedi ve köpekler için ayrı kapalı bölümler ve bir hayvan hastanesi bulunuyor. Tesis, 2026 başında hayvan kabulüne başladı ve hâlihazırda 450 hayvanın bakımı, beslenmesi ve tedavisi sürdürülüyor.

Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri de genişletilerek düğün, konferans ve yemekli organizasyonlara uygun hale getirildi; tesisin her katında 300'den fazla misafir ağırlanabiliyor.

Genel olarak Battalgazi'de iki buçuk yıllık dönemde hayata geçirilen ve planlanan projeler, sosyal destekten üretime, yeşil alan ve enerji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede ilçenin ihtiyaçlarına yanıt veriyor ve Battalgazi'yi bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline getirme hedefini güçlendiriyor.

BATTALGAZİ’DE İKİ BUÇUK YILLIK HİZMET VE YATIRIM TABLOSU