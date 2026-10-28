Genç objektiflerden Çanakkale'nin izleri

ÇOMÜ'lü gençlerin Çanakkale rotası

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri, 'Bir Karede Vatan: Çanakkale’nin Genç Tanıkları' başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki şehitlikleri, anıtları ve müzeleri yerinde belgeledi. Proje, hem görsel üretim hem de bu üretimin öğrencilerin tarih bilinci ve mesleki motivasyonu üzerindeki etkisini bilimsel yöntemlerle incelemeyi amaçlıyor.

Uygulama gezisinin detayları:

Çalışma, ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 5588 kodlu proje çatısında yürütülüyor. Programın birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin katıldığı uygulama gezisi, sabah 08.00'de Çanakkale merkez feribot iskelesinden başlayıp yaklaşık 12 saat sürdü. Öğrenciler; şehitlikler, tarihî alanlar ve müzeleri fotoğraf ve video ile kayıt altına alırken, röportajlarla belgesel çalışmaları için sözlü arşiv de oluşturdu.

Gezide, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Dr. Meral Açıkgöz ile Öğr. Gör. Onur Bayram öğrencilere eşlik etti. Ayrıca, Çanakkale Savaşları, Atatürk ve Balkanlar Bölgesi Uzmanı, Bigalı Kalesi Sorumlusu Melih Asaroğlu rehberliğinde öğrenciler mekanların tarihî önemine ilişkin doğrudan bilgi edinme ve sahayı yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Bilimsel araştırma ve hedefler:

Proje yalnızca fotoğraf ve video üretimine odaklanmıyor; aynı zamanda bu üretimin gençlerin tarih ve kültürel miras algısı ile mesleki tutumlarına etkisi araştırılıyor. Araştırma kapsamında öğrencilerin saha deneyimleri, çekim süreçleri ve röportajlardan elde edilen veriler bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek ve sonuçlar eğitim programlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde analiz edilecek.

Projenin ilerleyen aşamalarında, öğrencilerin çekimlerinden seçilecek fotoğraflarla bir sergi düzenlenmesi ve görüntüler ile röportajlardan oluşan bir belgesel hazırlanması planlanıyor. Bu üretimler, Çanakkale Savaşları’nın tarihî ve manevi mirasını gençlerin bakışından geleceğe taşımayı ve geniş izleyici kitlesiyle buluşturmayı hedefliyor.

ÇOMÜ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ, ‘BİR KAREDE VATAN: ÇANAKKALE’NİN GENÇ TANIKLARI’ ADLI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) KAPSAMINDA GELİBOLU TARİHİ YARIMADASI’NDAKİ ŞEHİTLİKLERİ, ANITLARI VE MÜZELERİ ZİYARET EDEREK FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ. ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NIN TARİHİ VE MANEVİ MİRASINI GENÇLERİN OBJEKTİFİNDEN GELECEĞE TAŞIMAYI AMAÇLAYAN PROJE KAPSAMINDA, ÖĞRENCİLERİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ SANATSAL ÇALIŞMALARIN TARİH BİLİNCİ, KÜLTÜREL MİRAS FARKINDALIĞI VE MESLEKİ MOTİVASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DE BİLİMSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR.