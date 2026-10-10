Hakem kararları sahayı gölgeledi, Selçuk Şahin maç sonrası tepki gösterdi

Selçuk Şahin'in değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Iğdır FK’ya 2-1 mağlup oldu.

Batman Petrolspor teknik direktörü Selçuk Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın eksiklerine rağmen maça iyi hazırlandıklarını ancak istediklerini alamadıklarını söyledi.

"Önemli eksiklerimize rağmen burada maça çok iyi hazırlanmıştık. Sonuç almak için gelmiştik ama olmadı."

Hakem kararlarına yönelik sözleri:

Şahin, hakemin kararlarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Hakemin rakip adına katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim."

"Zaten verdiği penaltıdan da belli oldu. Neyse ki VAR’dan döndü ama hakemlerle uğraşmamız bugün bizi yordu. Birkaç haftadır da yoruyor. Umarım üstesinden geleceğiz."

Kulübe ve taraftara mesajı:

Teknik direktör, yaşananlar için özür dileyerek "Bizim adımıza kötü bir gün oldu. Batman halkından ve Batman Petrolspor camiasından da özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BATMAN PETROLSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK ŞAHİN (SOLDA), IĞDIR FK KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "HAKEMİN RAKİP ADINA KATKISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. BU KADAR KÖTÜ NİYETLİ BİR HAKEM UZUN ZAMANDIR GÖRMEMİŞTİM" DEDİ.