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Koçak: disiplin ve soğukkanlılıkla alınan 2-1 galibiyet

Kenan Koçak, Batman Petrolspor karşısında alınan 2-1 galibiyeti disiplin ve soğukkanlılığa bağladı; şimdi Ankara Keçiörengücü maçı odakta.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Koçak: disiplin ve soğukkanlılıkla alınan 2-1 galibiyet

Koçak: disiplin ve soğukkanlılıkla alınan 2-1 galibiyet

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında sahasında ağırladıkları Batman Petrolspor karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Maç sonrası konuşmasında takımının mücadele anlayışını ve sahada gösterdikleri ciddiyeti öne çıkardı.

maçın kilit anları:

Koçak, ilk yarıda takımının iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek rakibin maç içinde gördüğü kırmızı kartın durumu karmaşıklaştırabileceğine dikkat çekti. "Bu bazen avantaj gibi gözükse bile eğer bu sayısal üstünlüğü iyi kanalize etmezseniz dezavantaja dönüşür," sözleriyle sayısal üstünlüğün doğru yönetilmesinin önemini vurguladı.

koçak'ın değerlendirmesi:

Teknik adam oyuncularını "Takımımı yürekten kutluyorum. İlk yarı müthiş bir oyun sergiledik" diyerek tebrik etti ve Batman Petrolspor hakkında "Batman Petrolspor’a karşı galip gelmek çok kolay bir şey değil. Çok kaliteli bir takım. 10 kişi kalmasına rağmen çok kaliteli bir takım." ifadelerini kullandı.

Koçak, maçın ardından takımın gelecek planına da değinerek "Yarından itibaren tamamen odaklanmamız gereken Ankara Keçiörengücü maçı olacak. Ondan sonra yolumuza bakacağız" dedi. Teknik direktörün sözleri, Iğdır FK'nın hem bu galibiyetin değerlendirilmesine hem de önlerindeki zorlu programa disiplinle hazırlandığına işaret etti.

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ KENAN KOÇAK(SOLDA), BATMAN PETROLSPOR MÜSABAKASININ ARDINDAN, &quot;BATMAN...

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ KENAN KOÇAK(SOLDA), BATMAN PETROLSPOR MÜSABAKASININ ARDINDAN, "BATMAN PETROLSPOR'A KARŞI GALİP GELMEK ÇOK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL. ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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