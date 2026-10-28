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Gupse Özay Forum Gordion'da cumhuriyet coşkusunu 'Gupi ve Gülmeyen Kral' ile sahneleyecek

Gupse Özay, 29 Ekim saat 16:00'da Forum Gordion'da Türkiye'nin ilk IMAX animasyonu 'Gupi ve Gülmeyen Kral'ı çocuklarla buluşturacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gupse Özay Forum Gordion'da cumhuriyet coşkusunu 'Gupi ve Gülmeyen Kral' ile sahneleyecek

Gupse Özay Forum Gordion'da

Forum Gordion, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 16:00'da özel bir sinema etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinlikte yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği, senaryosunu Gupse Özay'ın kaleme aldığı 'Gupi ve Gülmeyen Kral' filmi oyunculu gösterimle izleyicilerle buluşacak. AVM, Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümünde ziyaretçilerine sinema ve eğlenceyi bir arada sunmayı hedefliyor.

etkinlik ayrıntıları:

Etkinlik kapsamında Gupse Özay'ın katılımı ile film gösterimi gerçekleşecek; ayrıca film karakteri Gupinin maskotu da etkinlikte yer alacak. Forum Gordion ziyaretçileri hem filmi izleme hem de sanatçı ile bir araya gelme fırsatı elde edecek. Organizasyon, Cumhuriyet Bayramı programına yönelik özel bir etkinlik olarak planlandı.

filmin konusu ve özellikleri:

'Gupi ve Gülmeyen Kral', Gupse Özay'ın çocukluk anılarından esinlenerek yazdığı bir senaryoyu temel alıyor. Yapım, yaşadıkları apartmandaki boş daireye giren Gupi ve arkadaşlarının, bir dolabın içinden geçip karanlık ve mutsuz bir krallığa ulaşmalarıyla başlayan fantastik macerayı anlatıyor. Kahramanlar, bu dünyaya yeniden mutluluk getirmek için macera dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Film, yapay zeka kullanılmadan hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk IMAX animasyon filmi olma özelliğini taşıyor. Yapım, 23 Ekim itibarıyla Türkiye genelinde gösterimde bulunuyor ve Forum Gordion'daki etkinlik 29 Ekim'de izleyicilerle buluşacak.

FORUM GORDİON, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NDA SAAT 16:00&#039;DA ‘GUPİ VE GÜLMEYEN KRAL&#039; FİLMİNİN...

FORUM GORDİON, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA SAAT 16:00'DA ‘GUPİ VE GÜLMEYEN KRAL' FİLMİNİN OYUNCULU GÖSTERİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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