Giresun Üniversitesi'nde balık şenliği öğrencilere vize öncesi moral verdi

Giresun Üniversitesi'nde geleneksel balık şenliği

Giresun Üniversitesi'nin Güre Yerleşkesi'nde düzenlenen geleneksel Balık Şenliği, öğrencileri bir araya getirerek hem eğlence hem de dayanışma ortamı sağladı. Etkinlik, konserler ve halk oyunları eşliğinde gerçekleşirken katılımcılar vize sınavları öncesinde moral depolama fırsatı buldu.

etkinlikten öne çıkanlar:

Şenlik kapsamında hazırlanan yaklaşık 1 ton 200 kilogram balık ile çeşitli ikramlar öğrencilere ve diğer katılımcılara dağıtıldı. Programa Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emel Uzunoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İskender Aksoy ve Genel Sekreter Coşkun Şentürk ile çok sayıda üniversite personeli katıldı.

birlik, eğlence ve motivasyon:

Farklı şehirlerden gelen öğrenciler, konserler eşliğinde horon tepti ve Giresun karşılaması oynayarak sosyal bağlarını güçlendirdi. Etkinlik, yalnızca ikram odaklı bir organizasyon olmayıp öğrencilerin kaynaşması ve sınav stresi öncesi moral kazanması açısından da önem taşıdı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Şahin, üniversitenin akademik faaliyetlerin yanı sıra öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sunan bu tür organizasyonlara önem verdiğini belirtti ve şenliğin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİNDE GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN BALIK ŞENLİĞİ, YAKLAŞIK 1 TON 200 KİLOGRAM BALIĞIN İKRAM EDİLDİĞİ ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.