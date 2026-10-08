Genç şüpheli adliyede: amcasının ölümüne ilişkin soruşturma

olayın detayları:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A. tarafından silahla vurulan amca Muhammed A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

gözaltı ve sevk işlemi:

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN 15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ A.A., İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.