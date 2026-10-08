Genç şüpheli adliyede: amcasının ölümüne ilişkin soruşturma

olayın detayları:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A. tarafından silahla vurulan amca Muhammed A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
gözaltı ve sevk işlemi:
Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
OLAYIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN 15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ A.A., İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
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