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Maltepe'de üst katların kısmi yıkımı sürüyor

Maltepe'de sabah çöken 7 katlı binada risk nedeniyle üst katların kontrollü kısmi yıkımı sürüyor; ekipler alttan açılan tünellerle 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de üst katların kısmi yıkımı sürüyor

Maltepe'de üst katların kısmi yıkımı sürüyor

Maltepe'de sabah saatlerinde çöken 7 katlı binadaki risk nedeniyle üst katlarda kademeli ve kontrollü bir yıkım çalışması başlatıldı. Ekipler, binanın güvenliğini sağlamak ve olası daha büyük çökmeleri önlemek için müdahaleyi üst kısımlardan sürdürüyor.

yıkım çalışması nasıl ilerliyor:

Yıkım ekipleri üstten başlayarak binanın ağırlığını azaltmayı hedefliyor; çalışmalar planlı, kontrollü ve aşama aşama yürütülüyor. Uygulama sırasında çevrede güvenlik önlemleri artırıldı ve çalışma alanı sınırlandırıldı.

kurtarma çalışmaları ve tüneller:

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde yaptığı açıklamada, "Üstten başlayarak binayı kontrollü olarak yıkmaya başlayacaklar. Hem binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta açılan tüneller aracılığıyla 3 hemşehrimize ulaşmaya çalışacaklar" dedi.

Alttan açılan tüneller üzerinden yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sabahtan itibaren devam ediyor; yetkililer, hem kurtarma hem de çevre güvenliği öncelikli olacak şekilde yıkımın aşamalı olarak sürdüğünü bildiriyor.

Maltepe&#039;de çöken binanın üst katlarının kısmi yıkımı sürüyor

Maltepe'de çöken binanın üst katlarının kısmi yıkımı sürüyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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