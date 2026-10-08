Maltepe'de üst katların kısmi yıkımı sürüyor

Maltepe'de sabah saatlerinde çöken 7 katlı binadaki risk nedeniyle üst katlarda kademeli ve kontrollü bir yıkım çalışması başlatıldı. Ekipler, binanın güvenliğini sağlamak ve olası daha büyük çökmeleri önlemek için müdahaleyi üst kısımlardan sürdürüyor.

yıkım çalışması nasıl ilerliyor:

Yıkım ekipleri üstten başlayarak binanın ağırlığını azaltmayı hedefliyor; çalışmalar planlı, kontrollü ve aşama aşama yürütülüyor. Uygulama sırasında çevrede güvenlik önlemleri artırıldı ve çalışma alanı sınırlandırıldı.

kurtarma çalışmaları ve tüneller:

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde yaptığı açıklamada, "Üstten başlayarak binayı kontrollü olarak yıkmaya başlayacaklar. Hem binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta açılan tüneller aracılığıyla 3 hemşehrimize ulaşmaya çalışacaklar" dedi.

Alttan açılan tüneller üzerinden yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sabahtan itibaren devam ediyor; yetkililer, hem kurtarma hem de çevre güvenliği öncelikli olacak şekilde yıkımın aşamalı olarak sürdüğünü bildiriyor.

Maltepe'de çöken binanın üst katlarının kısmi yıkımı sürüyor