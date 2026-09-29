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Genç taekwondocu Doğan İlkan Aydemir milli formayı hedefliyor

Kayseri YayTanSay sporcusu 14 yaşındaki Doğan İlkan Aydemir, 12-14 Ekim Ankara seçmelerinde 49 kg'da milli takım için madalya ve kadro şansı arayacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Genç taekwondocu Doğan İlkan Aydemir milli formayı hedefliyor

seçmelerin programı:

Kayseri YayTanSay Kulübü sporcusu Doğan İlkan Aydemir, Avrupa TaeKwondo Şampiyonası Yıldızlar kategorisinde milli forma için mindere çıkacak.

12-13-14 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek TaeKwondo milli takım seçmelerinde 49 Kg sınıfında mücadele edecek. 14 yaşındaki sporcu, milli takıma katılan isimler arasında yer almayı hedefliyor.

hazırlık ve hedefler:

YayTanSay Kulüp Antrenörü Yunus Emre Sayan yönetiminde süren hazırlıklar, kulüp tarafından sıkı bir çalışma temposu olarak tanımlanıyor.

Antrenör Sayan, "Sıkı bir çalışma temposu içerisindeyiz. Doğan İlkan Aydemir'in Avrupa Şampiyonası milli takım seçmesinde başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

beklentiler ve sonuç:

Seçmelerin ardından belirlenecek kadroya girebilmek Aydemir için bir sonraki adım olacak; kulübün ve antrenörün ortak beklentisi sporcunun milli takım listesinde yer alması yönünde.

DOĞAN İLKAN AYDEMİR; AVRUPA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI YILDIZLAR KATEGORİSİNDE MİLLİ FORMAYI GİYEBİLMEK...

DOĞAN İLKAN AYDEMİR; AVRUPA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI YILDIZLAR KATEGORİSİNDE MİLLİ FORMAYI GİYEBİLMEK İÇİN MİNDERE ÇIKACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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