Genç temsilci Yiğit Bilirdönmez ahi sancağını Vali Aydın Baruş'a sundu

15-20 Eylül Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Genç Ahiler Buluşuyor programında Erzurum'u temsil eden Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Bilirdönmez, Kırşehir Valiliği tarafından gönderilen Ahi sancağı plaketini Erzurum Valisi Aydın Baruş'a takdim etti.

ziyaret ve takdim:

Programın ardından gerçekleşen ziyarette Bilirdönmez, ziyaret amacıyla götürdüğü plaketi Vali Aydın Baruş'a sundu. Takdim töreni, vali makamında gerçekleşti ve ziyaret sırasında Ahi sancağının sembolik anlamı ile ilgili kısa bir konuşma yapıldı.

valinin değerlendirmesi:

Vali Aydın Baruş, Ahiliğin tarihî ve toplumsal önemine vurgu yaparak bu kültürün birlik, beraberlik, dayanışma, dürüstlük ve güzel ahlak gibi temel değerleri barındırdığını belirtti. Bu değerlerin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Baruş, mesleki dayanışma anlayışının ve ahlaki değerlerin gelecek kuşaklara taşınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

katılımcılar ve mesaj:

Ziyarette genç gönüllü Yiğit Bilirdönmez'e teşekkür eden Vali Baruş, kendisine eğitim hayatında ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi. Bilirdönmez'e ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay da eşlik etti.

Ahilik kültürünün yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen program, köklü değerlerin gelecek nesillere taşınması açısından anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

GENÇ AHİLER BULUŞUYOR PROGRAMINDA ERZURUM’U TEMSİL EDEN YİĞİT BİLİRDÖNMEZ, AHİ SANCAĞI PLAKETİNİ VALİ AYDIN BARUŞ’A TAKDİM ETTİ.