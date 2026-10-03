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Gençler imeceyle incir ve ceviz hasadında üretime dokundu

Sinop'un Erfelek ilçesinde imece usulü hasatta gençler incir ve ceviz topladı, tattı; ürünlerin bir kısmı üretime kazandırıldı ve doğa bilinci güçlendi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençler imeceyle incir ve ceviz hasadında üretime dokundu

hasat etkinliği ve imece kültürü:

Sinop’un Erfelek ilçesinde düzenlenen etkinlikte ilçe genelinden gençler bir araya geldi. İncir ve ceviz ağaçlarının dallarından yapılan toplama işlemi imece usulüyle gerçekleştirildi. Organizasyon, Erfelek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi ve tarlada hem üretim sürecine tanıklık edilmesi hem de yöresel ürünlerin tatılması amaçlandı.

toplanan ürünlerin akışı ve üretime dönüşümü:

Gençler topladıkları taze ürünleri birlikte tadarken, elde edilen ürünlerin bir kısmı ev sahibine teslim edildi. Bu uygulama sayesinde ürünler yeniden üretime kazandırıldı ve yerel ekonomiye dolaylı katkı sağlandı. Etkinlikte ürünlerin tarladan toplanma biçimi ve sonraki aşamalara hazırlanışı yerinde gösterilerek uygulamalı bilgi paylaşımı sağlandı.

eğitimsel kazanımlar ve çevre bilinci:

Program, katılımcılarda paylaşma kültürünü ve tarımsal üretimin önemini vurguladı. Gençler doğa ile iç içe bir günde hem toplumsal dayanışmayı deneyimledi hem de çevre bilinci ve üretim süreçleri hakkında bilgi edindi. Yetkililer, benzer sosyal ve tarımsal etkinliklerin çevre bilincini artırmak ve üretimin önemini pekiştirmek amacıyla devam ettirileceğini belirtti.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE DÜZENLENEN HASAT ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELEN GENÇLER, DALINDAN...

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE DÜZENLENEN HASAT ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELEN GENÇLER, DALINDAN TOPLADIKLARI İNCİR VE CEVİZLERİ HEM TATTI HEM DE ÜRETİME KATKI SUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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