Burhaniye öğrencilerinden anma ziyareti:

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde okuyan 12 genç, manevi rehber Mustafa Şen öncülüğünde Havran’daki Kocaseyit anıtını ziyaret etti. Gençler anıtı ve kahramanın müzesini gezerek, mezar başında dualar okudu ve Çanakkale ruhunu yerinde hissetti.

ziyaretin akışı ve duygusal anlar:

Ziyaret kapsamında müze gezisi sonrası mezar başında toplu dualar gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında duygusal anlar yaşanırken, gençlerin tarihî mekânları görerek anma kültürünü deneyimlemeleri ön plana çıktı. Organizasyon boyunca saygı ve hürmet atmosferi hâkim oldu.

rehberin mesajı ve anmanın önemi:

Manevi rehber Mustafa Şen, geziye katılan gençlere teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Gençlerin tarihimize yön veren kahramanlarımızı yerinde yad etmesi ve bu bilinci taşımaları çok kıymetli. Koca Seyit’in (Seyit Onbaşı) milletimizin hafızasında ve Çanakkale Zaferi’ndeki yeri gerçekten bambaşka. Bu güzel ziyaret ve anlamlı organizasyon vesilesiyle, başta Koca Seyit olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah, dualarımızı kabul etsin" diye konuştu.

Ziyaret, gençlerin milli hafızaya yönelik farkındalığını artırmayı ve tarihî kişiliklerin hatırlanmasını sağlamayı amaçladı. Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür edilerek benzer programların sürdürülebilirliğine vurgu yapıldı.

KOCASEYİT ZİYARETİ