Sergide bir sahne anısı sinemaya taşındı

Folkart Gallery yapımcılığında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu'nda açılan Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi sergisi, Türk opera sanatçısı Semiha Berksoy’un Nâzım Hikmet’e seslendiği görüntüleri izleyiciyle buluşturdu. Gösterimin ardından düzenlenen söyleşiye Mustafa Avkıran, Cumhur Bakışkan, Övül Avkıran ve M. Melih Güneş katıldı; programda ayrıca izleyicilere sürpriz bir müzik dinletisi yaşandı.

Film gösterimi ve sahne arkasına yolculuk:

Etkinlikte gösterilen M. Melih Güneş imzalı "Bir Rüyanın Ardından Nâzım’la Konuşma - Semiha Berksoy" adlı film, 23 dakikalık bir çalışmayla izleyicileri "Bu Bir Rüyadır" operetinin kulis ve sahne anlarına götürdü. Filmde, 2001 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Taksim Sahnesi'nde sahnelenen yapımın yaratıcıları anılarını paylaşırken, Berksoy’un rüyasında gördüğü Nâzım’a karşısındaymış gibi seslendiği ve şarkılar söylediği anlar ön plana çıktı. 92 yaşında sahnede olan sanatçının görüntüleri salonlarda duygusal karşılık buldu.

Söyleşi, kayıt ve müzikli sürpriz:

Film gösteriminin ardından, operetin yönetmeni Mustafa Avkıran, koreografı Övül Avkıran, bestecisi Cumhur Bakışkan ile Berksoy’un konuşmalarını kayda alan M. Melih Güneş bir araya gelerek yapımın perde arkasını anlattı. Söyleşinin başlangıcında piyanoda Cumhur Bakışkan’ın çaldığı esere eşi Perla Karmona ses vererek izleyicilere beklenmedik bir an yaşattı.

Sergi programı ve devam eden etkinlikler:

Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi sergisi, proje direktörlüğünü Ünal Ersözlü, küratörlüğünü M. Melih Güneş ve sergi tasarımını Ömer Durmaz üstlendiği programla 15 Ocak 2027 tarihine kadar (pazartesi günleri hariç) İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda ziyaret edilebilecek. Sergi takvimi boyunca film gösterimleri, söyleşiler ve müzik dinletileri İzmirlilerle buluşmayı sürdürecek.

Programın bir sonraki etkinliği, 26 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da düzenlenecek "Geçmişten Bugüne Nâzım Hikmet" söyleşisi olacak. Söyleşiye Adnan Özyalçıner (Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı), Halil İbrahim Özcan (PEN Başkanı) ve Tuğrul Keskin katılacak; buluşmayı şair-yazar Namık Kuyumcu yönlendirecek. Bu programda Nâzım Hikmet’in edebiyattaki yeri ve farklı kuşaklar üzerindeki etkileri ele alınacak.

Etkinlik, Semiha Berksoy’un Nâzım’a duyduğu sevgiyi hem ses hem de anı düzeyinde izleyiciye taşıyarak şairin dünyasına yeni kapılar açmaya devam ediyor.

(SOLDAN SAĞA) MELİH GÜNEŞ - PERLA KARMONA - CUMHUR BAKIŞKAN - ÜNAL ERSÖZLÜ - MUSTAFA ,AVKIRAN - ÖVÜL AVKIRAN