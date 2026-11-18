Toroslarda yörük düğün geleneği yeniden canlandı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde düzenlenen 'Toroslarda Düğün Alayı' programı, Yörüklerin asırlık düğün geleneklerini katılımcılara aktardı. Etkinlik, Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros ile AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı'nın katılımıyla; Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik programı ve ritüeller:

Geleneksel törenler poşu bağlama ritüeliyle başladı. Programda gelinin at üzerinde gelişi, bayrak değişimi ve bayrak dikme merasimi gibi Yörük düğünlerinin karakteristik unsurları canlandırıldı. Okuntu merasiminin ardından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu; tören sırasında sahnelenen ritüeller, geçmişle bağ kuran detayları izleyicilere aktardı.

Sergi, defile ve kültürel sunumlar:

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan el emeği eserlerin yer aldığı sergide minyatür, iğne oyası, naht sanatı ve yöresel dokuma ürünleri sergilendi. Sergide Yörük kültürüne ait motifler ve geleneksel el sanatları öne çıktı. Katılımcılara ayrıca geleneksel düğün yemekleri ikram edildi.

Program kapsamında, Toroslar Yörüklerinin geleneksel evlilik sürecini konu alan belgesel gösterimi yapıldı. Anamur ve Silifke halk oyunları ekiplerinin sunumları izleyicilerden ilgi gördü. Etkinlikte geleneksel kuşak bağlama töreni ile Yörük motiflerinin taşıdığı temalar üzerine düzenlenen tematik defile de yer aldı; defilede sergilenen kıyafetler kültürel değerlerin görsel yansımasını sundu.

Dudu İrem Toros, programda yaptığı konuşmada kültürel mirasın nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı: "Bir şehrin kültürel zenginliği, yalnızca tarihi eserlerinde değil; yaşatılan geleneklerinde, nesilden nesile aktarılan değerlerinde ve insanının hafızasında saklıdır. İnanıyorum ki kültürel mirasımıza sahip çıkmak, geçmişimizle geleceğimiz arasında kurabileceğimiz en anlamlı köprülerden biridir".

İl protokolünün de katıldığı etkinlik, Yörük düğün geleneklerinin canlandırılması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacını taşıyarak renkli görüntülere sahne oldu.

MERSİN'İN AKDENİZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN 'TOROSLARDA DÜĞÜN ALAYI' PROGRAMIYLA, YÖRÜKLERİN ASIRLIK DÜĞÜN GELENEKLERİ VE KÜLTÜREL MİRASI YENİDEN CANLANDIRILDI.