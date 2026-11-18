Kısa belgesel komşu köyün kaybolan zanaatını görünür kıldı

Bayramiç Ağaçköy'de yaşayan doğa fotoğrafçısı ve stüdyo sahibi Serkan Uslu, komşu köy Kutluoba'nın belleğinde kalan kireç ocağı işletmeciliğini kısa metrajlı bir belgeselde topladı. Film, bölgede nesiller boyunca süren bir zanaatın hem teknik hem de insani boyutlarını kayıt altına alıyor.

Belgeselin odağı ve çekim süreci:

Uslu, yirminci yüzyılın başından itibaren köyün geçim kaynağı olan taşı, ateşle kirece dönüştürme sürecini ve bu işin etrafında şekillenen emek ilişkilerini belgeselin merkezine koydu. 'Son Ateş' adlı yapımda, yok olmaya yüz tutmuş uygulamalar, ustaların anıları ve toplumsal dayanışma sahneleri aracılığıyla anlatılıyor. Çekimler, zanaatın hem fiziksel zorluklarını hem de topluluk hafızasındaki yerini gözler önüne seriyor.

Festivaldeki başarısı ve kültürel mirasın aktarımı:

Belgesel, İzmir Uluslararası Film Festivali'ndeki yarışmada en iyi uluslararası kısa metrajlı film ödülünü alarak birincilik elde etti. Uslu'nun çalışması, Kutluoba'nın somut olmayan kültürel mirasını kayıt altına almanın ötesinde, bu geleneğin genç kuşaklara aktarılması için bir belge niteliği taşıyor. Film, yerel hafızanın korunması ve mesleki emeklerin görünür kılınması bağlamında önem taşıyor.

Uslu'nun kısa metrajı, hem sinema hem de yerel tarih açısından bir arşiv değeri oluştururken, kireç ocağı zanaatının ağırlığını ve toplum içindeki yerini koruma çabasını kamuoyuna taşıdı.

ÇANAKKALE'NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNİN AĞAÇKÖY'ÜNDE YAŞAYAN SERKAN USLU, KOMŞU KÖY KUTLUOBA'NIN ANILARDA KALAN KİREÇ OCAĞI İŞLETMECİLİĞİNİN KISA METRAJLI BELGESELİNİ YAPTI. YAPILAN YARIŞMADA EN İYİ ULUSLARARASI KISA METRAJLI FİLM ÖDÜLÜNÜ ALDI.