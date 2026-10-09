Gençler Kocaeli'de kültür ve dayanışma için buluştu

Kocaeli Kongre Merkezi, Türk dünyasının gençlerini ağırladı. TÜRKSOY tarafından düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik halka açık olarak gerçekleştirildi ve yüzlerce genç program boyunca hem dinleyici hem de katılımcı olarak yer aldı.

Açılışta verilen mesajlar:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, açılışta geleceğe dönük hedefleri vurguladı. Büyükakın, Gelecek yüzyılı, Türk dünyasının yüzyılı yapmak için hazırlık niteliğindeki her adımı bugünden atmamız gerektiğini ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ellerindeki imkanlarla bu hedefe seferber olacaklarını belirtti. Konuşmasında ayrıca geleneksel temennilerle birlik meselesine dikkat çekti: Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Toyumuz bereketli ola. Kut, baki ola. Töre daim ola, nizam kaybola.

Gençliğe hitap ve kültürel vurgu:

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, medeniyetin kökenleri ve gençlerin rolü üzerine kapsamlı bir konuşma yaptı. Raev, Bizler büyük bir medeniyetin evlatlarıyız ifadesiyle başladığı sözlerinde bozkır kültürünün sınırları aşan doğasını, ataların gök yüzünü çağdaş bir ortak vatan olarak gördüğünü anlattı. Edebiyat ve hafıza üzerine vurguda bulunan Raev, Cengiz Aytmatov'un eserlerinin geçmişin önemini hatırlattığını belirtti. Gençlere yönelik mesajında ise köklere atıf yaparak şu öğüdü paylaştı: Kökleriniz geçmişte, gözleriniz gelecekte olsun. Konuşmasını, insanlığın sevgi, vicdan ve merhamet değerlerini korumanın gerekliliği ve Türk dünyasının kardeşliğinin yaşatılması çağrısıyla tamamladı ve Türk dünyasının en büyük gücü gençlerinin birliği olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından program, sahne performanslarıyla devam etti. Etkinlik gençlere yönelik iş birliğinin geliştirilmesi, ortak kültürel değerlerin yaşatılması ve bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi ekseninde ilerledi.

Sahnede kültür buluşması:

Halka açık bölümde müzik ve dans programı buluşmaya renk kattı. Kıraç, Azerin, Gülzade Rıskulova, Alatau Serileri Grubu, Music Bolalar, Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Performanslar, gençler arasında kültürel bağları pekiştiren ve ortak hafızayı canlandıran bir atmosfer oluşturdu.

Etkinlik, Türk dünyası gençlerinin bir araya gelerek hem geçmişe saygı gösterdiği hem de geleceğe dönük umut ve sorumluluk taşıdığı bir platform sundu. Konuşmalarda öne çıkan birlik ve kültürel dayanışma mesajları, gençlerin bu değerleri geleceğe taşıma rolünü öne çıkardı ve program katılımcılar tarafından coşkuyla karşılandı.

GÜLZADE RISKULOVA.