Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Gençlerbirliği taktik ve hız vurgusuyla trabzonspor sınavına hazır

Gençlerbirliği, Metin Diyadin yönetiminde Beştepe'de yapılan hazırlıklarla Trabzonspor maçına hazırlandı; Niasse ve Rodrigues kadroda yer almıyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Gençlerbirliği taktik ve hız vurgusuyla trabzonspor sınavına hazır

Gençlerbirliği taktik ve hız vurgusuyla trabzonspor sınavına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Seans ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmalarıyla başladı. Takım, çabukluk ve reaksiyon becerilerini artırmaya yönelik oyunlarla tempoyu yükseltti; daha sonra top kapma pratiği olarak 5'e 2 uygulaması yapıldı. Antrenman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonları üzerinde yapılan çalışmalarla sonlandırıldı.

Kadro ve eksikler:

Gençlerbirliği’nde maç öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor. Buna karşın tedavisi devam eden Cheikh Niasse ile takımla birlikte çalışmalara yeni başlayan Kevin Rodrigues'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Teknik ekip, çalışmaların ardından takımın deplasmandaki sınava hazır olduğunu belirtti.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN GENÇLERBİRLİĞİ...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN GENÇLERBİRLİĞİ, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

saha heyecanı ümraniye’de: minik kramponlar zafer kupası için yarıştı
images

Bölgenin dörtte biri Van'da buluştu: genç masa tenisinde kıyasıya mücadele
images

Elazığspor sezona taraftarsız giriyor
images

Çocuklar suyla yıl boyu buluşuyor: Yüzme Bilmeyen Kalmasın'la güvenli başlangıç

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bandırma'dan yeniden göğe: Marmara 4'ün mirası Marmara 5'te canlanıyor

Kağıt arabasıyla sokak sokak dolaşıp eşyaları aldılar

Kuyucak'ta otoyolda arkadan çarpışma: üç kişi yaralandı

Bursa'da tarımdan ormana sıçrayan yangında ekipler ve köylüler sahada

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır