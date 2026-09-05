Gençlerbirliği taktik ve hız vurgusuyla trabzonspor sınavına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Seans ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmalarıyla başladı. Takım, çabukluk ve reaksiyon becerilerini artırmaya yönelik oyunlarla tempoyu yükseltti; daha sonra top kapma pratiği olarak 5'e 2 uygulaması yapıldı. Antrenman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonları üzerinde yapılan çalışmalarla sonlandırıldı.

Kadro ve eksikler:

Gençlerbirliği’nde maç öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor. Buna karşın tedavisi devam eden Cheikh Niasse ile takımla birlikte çalışmalara yeni başlayan Kevin Rodrigues'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Teknik ekip, çalışmaların ardından takımın deplasmandaki sınava hazır olduğunu belirtti.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN GENÇLERBİRLİĞİ, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.