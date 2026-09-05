saha heyecanı ümraniye’de: minik kramponlar zafer kupası için yarıştı

turnuva detayları:

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Minik Kramponlar Futbol Turnuvası Zafer Kupası, 18 takım ve 288 sporcu katılımıyla gerçekleşti. Organizasyon, Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri'nde dört grupta oynanan ve toplam 40 müsabakaya sahne olan maçlarla tamamlandı.

Gün boyu süren karşılaşmalarda minik sporcuların kıyasıya rekabeti ön plandaydı; aileler, tribünlerden çocuklarına destek verdi ve tesislerde coşkulu bir izleyici ortamı oluştu.

yıldırım'ın mesajı:

Turnuvayı izleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sporcular ve aileleriyle bir araya gelerek etkinliğe katıldı. Yıldırım, çocukların sporla büyümesinin önemine vurgu yaparken, organizasyonun ruhuna dikkat çekti ve emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmasında çocuklara yönelik şu ifadeyi öne çıkardı: Benim için hepiniz şampiyonsunuz. Yıldırım ayrıca hırsın doğru kanalize edilmesi gerektiğini, fair-play davranışlarının takdire şayan olduğunu ve çocukların birbirlerinden özür dileyip centilmence davranmalarının değer taşıdığını belirtti.

Başkan, Spor Müdürlüğü, antrenörler ve amatör spor kulüplerine teşekkür ederek çocukların yetiştirilmesinde sağlanan katkılara dikkat çekti.

ödül töreni:

Müsabakaların sona ermesinin ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Organizasyon, ödül töreni ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür turnuvaların, spor bilincinin ve sosyal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladığı, ailelerin destekleyici rolünün ise çocukların deneyimini zenginleştirdiği gözlendi.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 7. DÜZENLENEN MİNİK KRAMPONLAR FUTBOL TURNUVASI ZAFER KUPASI, 18 TAKIM VE 288 SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.