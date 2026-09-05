Bölgenin dörtte biri Van'da buluştu: genç masa tenisinde kıyasıya mücadele

van'da bölge şampiyonası sürüyor:

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Masa Tenisi Gençler Bölge Takım ve Ferdi Yarışmaları, Edremit Nur Tatar Spor Salonu'nda devam ediyor. 4-6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona 20 ilden 220 sporcu katılıyor. Genç sporcular, grup ve final karşılaşmalarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

turnuva formatı ve müsabakalar:

Şampiyona üç gün sürecek şekilde planlandı; ilk bölümde takım müsabakaları oynanırken, bu karşılaşmaların tamamlanmasının ardından ferdi müsabakalara geçildi. Organizasyonun ikinci gününde sporcular grup ve final müsabakalarında üst tura çıkma mücadelesi verdi. Programın son günü olan yarın final karşılaşmaları ve ödül töreniyle yarışmalar tamamlanacak.

ev sahipliği ve katılımcı memnuniyeti:

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Mahmut Kurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada turnuvanın federasyon başkanı ve organizasyon kurulunun talimatıyla Van’a alındığını belirtti. Kurt, turnuvanın bölgesel bazda düzenlendiğini ancak coğrafi bölge anlamında geniş bir kapsama sahip olduğunu vurgulayarak, "Kayseri’ye kadar, Kahramanmaraş ve Hatay’a kadar olan bölgeyi kapsıyor. Türkiye kare olarak dörde bölünmüş durumda ve bunun dörtte biri burada şu anda." dedi.

Kurt, organizasyona katılan takımların ilde iyi karşılandığını ifade ederek, 50 takım içinde 28 erkek ve 22 bayan takımın yer aldığını aktardı. Ayrıca, konuk kafilelerin Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında ücretsiz konaklatıldığını, salonun dizaynı ve hazırlıklarla takımların memnuniyetinin sağlandığını söyledi. Erken planlanan takım finallerinde ise erkeklerde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, kadınlarda ise Kayseri Kocasinan Belediyesi ile Batman Petrolspor karşılaşacak.

VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN MASA TENİSİ GENÇLER BÖLGE TAKIM VE FERDİ YARIŞMALARI HEYECANI SÜRÜYOR.