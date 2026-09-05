Belen'e 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu geliyor

Belen'de spor altyapısına yeni yatırım:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Belen ilçesinde yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı. Proje, ilçenin spor tesisleri altyapısını güçlendirmeye yönelik somut bir adım olarak kaydedildi.

tesis özellikleri:

Tesis Şekere Mahallesi'nde konumlanacak ve 5 kulvarlı bir yarı olimpik havuz olarak planlandı. Yapının seyirci kapasitesi 200 kişi olarak öngörülüyor. Projenin toplam inşaat alanı bin 500 metrekare; temel oturumu ise bin 100 metrekare büyüklüğünde olacak.

amaç ve beklenen etkiler:

Modern standartlarda inşa edilecek havuzun tamamlanmasıyla her yaştan vatandaşın yüzme sporuyla buluşması hedefleniyor. Ayrıca tesisin, bölgeden yeni sporcuların yetişmesine ve yerel spor faaliyetlerinin çeşitlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. Proje, hem rekreasyon hem de performans odaklı etkinliklere hizmet edecek şekilde tasarlandı.

BELEN ŞEKERE MAHALLESİ’NDE YAPIMI PLANLANAN YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNUN TEMEL ATMA ÇALIŞMASINDAN GÖRÜNTÜ.