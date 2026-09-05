Gürçeşme kavşağında çarpışma: D-100'de 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde D-100 kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Kaza yeri ve araçlar:
Kaza, D-100 kara yolu Gürçeşme Belde kavşağında gerçekleşti. Kavşakta R.G. idaresindeki 35 UJB 01 plakalı otomobil ile A.Ş. yönetimindeki 60 AAN 677 plakalı otomobil çarpıştı.
Müdahale ve soruşturma:
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 4 yaralı, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
NİKSAR İLÇESİNDE D-100 KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 4 KİŞİ YARALANDI.
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