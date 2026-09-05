Gündoğan'da mahalleler plaj voleybolunda kozlarını paylaşıyor

Gündoğan'da şenlik başladı

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Plaj Voleybolu Şenliği, Gündoğan Halk Plajı'nda başladı. Organizasyon, Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu tarafından hayata geçirildi ve üç gün sürecek etkinlik sporseverleri bir araya getiriyor.

Katılımcılar ve turnuva düzeni:

Şenlikte, 9 ayrı mahalleden gelen kadın ve erkek sporcuların yer aldığı 16 karma takım, 4 grupta mücadele ediyor. Organizasyonun birinci etabına Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten, Bodrum Belediye AŞ Genel Müdürü İbrahim Akbaş, Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci ile çok sayıda sporcu ve sporsever katıldı.

Meclis Üyesi İbrahim Özten, Gündoğan Spor Kulübü voleybolcu kızlarından oluşan Gündoğan Volley takımıyla sahaya inerken, Bodrum Belediye AŞ Genel Müdürü İbrahim Akbaş ise turnuvada Farketmez takımıyla yer aldı. Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci farklı mahallelerden gelen tüm sporculara başarı diledi.

Program akışı ve kapanış:

Şenlik üç gün boyunca devam edecek; müsabakaların ardından, 6 Eylül Pazar günü oynanacak final ve gösteri maçlarıyla etkinlik sona erecek. Turnuvanın bitiminde düzenlenecek ödül töreniyle dereceye giren takımlar ve katılımcılar onurlandırılacak.

Etkinlik, mahalleler arası spor dayanışmasını güçlendirirken yerel spora destek olmayı ve gençlerin sahaya katılımını teşvik etmeyi hedefliyor; organizasyon boyunca sahalar hem rekabet hem de sosyal buluşma alanı olacak.

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN PLAJ VOLEYBOLU ŞENLİĞİ, GÜNDOĞAN HALK PLAJI’NDA BAŞLADI.