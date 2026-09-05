Hatay'ın sanayi atılımı vurgulandı: vali Masatlı IISS2026'da konuştu

Programda öne çıkanlar:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu (IISS2026) ve Fuat Tosyalı’ya Fahri Doktora Beratı Takdim Töreni’ne katıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, milletvekilleri, il protokolü, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, akademisyenler ile sektör ve iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Hatay'ın yeniden ihyası ve altyapı projeleri:

Vali Masatlı konuşmasında, Hatay’ın tarih boyunca üretim, ticaret ve girişimcilikte önemli bir merkez olduğuna dikkat çekti. Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden ihyasının sadece yapısal onarımla sınırlı kalmayacağını; üretim, yatırım, ticaret, ihracat ve istihdamın da öncelikli alanlar olduğunu vurguladı. Ayrıca Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi ile Amanos Tünelleri gibi yatırımların sanayi ve lojistik altyapısına katkı sağlayacağını, liman hinterlandının genişleyip lojistik maliyetlerin azalacağını belirtti.

Sektör öncelikleri ve fahri doktora töreni:

Masatlı, demir-çelik sektöründe yeşil üretim, enerji verimliliği, dijitalleşme, Ar-Ge ve yüksek katma değerli üretimin önemine işaret ederek üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu değerlendirmeler sempozyumun sektörel öncelikleriyle örtüştü.

Program kapsamında sanayiye ve ülke ekonomisine katkıları dolayısıyla Fuat Tosyalıya ekonomi alanında Fahri Doktora Beratı takdim edildi. Vali Masatlı, Tosyalı’yı tebrik ederek fahri doktora unvanının hayırlı olmasını diledi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN II. ULUSLARARASI DEMİR VE ÇELİK SEMPOZYUMU’NA KATILDI.