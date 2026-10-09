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Boluspor yeni teknik kadroyla çıkış arıyor

Boluspor, Mustapha Yatabare, Fatih Atik ve Sinan Özkan'ın yer aldığı teknik ekibini açıkladı; kaleci antrenörü ve performans analisti belirlendi, teknik direktör açıklanmadı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Boluspor yeni teknik kadroyla çıkış arıyor

Boluspor yeni teknik ekip kadrosunu duyurdu

Trendyol 1. Lig'de sezona beklentilerin altında başlayan Boluspor, yönetim değişikliğinin ilk adımı olarak yeni teknik kadrosunu açıkladı. Kulüp, antrenörlük görevlerinde Mustapha Yatabare, Fatih Atik ve Sinan Özkan'ın yer alacağını bildirdi. Ayrıca Yiğit Yılmazer kaleci antrenörü, Mehmet Sait Ulucan ise maç ve performans analisti olarak görevlendirildi.

sezona bakış ve teknik direktör ayrılığı:

Boluspor, geride kalan 8 haftada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Takım, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmanın ardından yönetim ile teknik direktör Daniel Farrar arasında görüşme gerçekleştirildi ve taraflar yollarını ayırma kararı aldı.

yeni ekipte roller ve kulüp mesajı:

Kulüp tarafından yapılan açıklamada yeni görevlendirmeler duyurulurken, teknik direktörlüğe ilişkin bir isim paylaşılmadı. Açıklamada, Teknik ekibimize hoş geldiniz diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Yeni atamalar, özellikle kaleci antrenörü ve performans analistinin atanmasıyla takımın saha içi hazırlık ve veri odaklı taktik çalışmalarına ağırlık verileceğini işaret ediyor.

Yönetim şu aşamada teknik direktör arayışını sürdürüyor; yeni yardımcı kadronun sahadaki etkisi ve direktör kararının alınması, Boluspor'un ligdeki konumunu yukarı taşımada belirleyici olacak. Taraftarlar ve camia, önümüzdeki günlerde yapılacak ek açıklamalarla takımın yol haritasını bekliyor.

TRENDYOL 1’İNCİ LİG’DE MÜCADELE EDEN BOLUSPOR’DA, KÖTÜ SONUÇLARIN ARDINDAN ABD’Lİ TEKNİK DİREKTÖR...

TRENDYOL 1’İNCİ LİG’DE MÜCADELE EDEN BOLUSPOR’DA, KÖTÜ SONUÇLARIN ARDINDAN ABD’Lİ TEKNİK DİREKTÖR DANİEL FARRAR İLE YOLLAR AYRILIRKEN YENİ TEKNİK EKİP KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI. EKİPTE TEKNİK DİREKTÖRÜN KİM OLACAĞI İSE AÇIKLANMADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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