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Çorum Belediyesi'nde birimler arası futbol turnuvası başlıyor

Çorum Belediyesi personelleri arasında düzenlenen 21 takımlı birimler arası futbol turnuvası 12 Ekim'de Ticaret Lisesi Halı Sahası'nda başlıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum Belediyesi'nde birimler arası futbol turnuvası başlıyor

kura çekimi ve açılış konuşması:

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası için kura çekimi belediye konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplam 21 takımın mücadele edeceği organizasyonun açılışına İsmail Yağbat'ın da katıldığı belirtildi. Kura töreninde birim temsilcileri ve takım kaptanları hazır bulundu.

Turnuvanın ilk maçı 12 Ekim Pazartesi günü, Ticaret Lisesi Halı Sahası'nda oynanacak. Organizasyon, belediye içindeki birimlerin sosyal iletişimini güçlendirmeyi ve çalışma ortamında dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

grup dağılımı ve turnuva takvimi:

Turnuva dört grupta düzenlenecek; ilk üç grup 5 takımdan, son grup ise 6 takımdan oluşuyor. Grup kurguna göre takımlar şu şekilde yer aldı:

A grubu: Fen İşleri Müdürlüğü 2, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kanal FK, BELTUR FK, İtfaiyespor.

B grubu: Temizlik 1, Haddini Bilbao, YEM FK, Ulaşım FK, Park Bahçeler 2.

C grubu: BABARAJ FK, Destek Hizmetleri FK, İmar İstimlak FK, Özel Güvenlik FK, Fen İşleri Müdürlüğü 1.

D grubu: Son Dişli, Park Bahçeler 1, Temizlik 2, Park Bahçeler 3, Su Teknisyenliği, Zabıta FK.

beklentiler ve fair play çağrısı:

Kura çekimi öncesinde konuşma yapan belediye yetkilileri birlik ve beraberlik vurgusu yaptı; centilmence bir turnuva geçirilmesi temennisinde bulunuldu. Yetkililer, maçların sağlıklı ve adil bir ortamda oynanması için takım temsilcilerinden ve sporculardan fair play kurallarına uymalarını istedi.

21 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği turnuva boyunca düzenlenecek maç programı ve ilerleyen turlarla ilgili bilgiler belediye tarafından duyurulmaya devam edecek.

ÇORUM BELEDİYESİ BİRİMLER ARASI YAPILACAK FUTBOL MÜSABAKASI İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ

ÇORUM BELEDİYESİ BİRİMLER ARASI YAPILACAK FUTBOL MÜSABAKASI İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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