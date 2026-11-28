Eskişehir liselerinde sürdürülebilirlik odaklı eğitim

Eskişehir’de yürütülen ECO-HRM: Ekolojik Dönüşüm İçin Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Jean Monnet Modülü Projesi kapsamında yapılan okul ziyaretleri, lise öğrencilerine ekolojik dönüşümün çalışma yaşamı ve geleceğin meslekleri üzerindeki etkilerini anlattı. Programlar, kurumlar arası iş birliğinin eğitimde nasıl uygulandığına dair somut bir örnek oluşturdu.

Ziyaretlerin kapsamı ve hedefleri:

Proje, Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülüyor ve paydaşı olarak Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yer alıyor. Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki buluşmalarda öğrencilerle sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk ve yeşil becerilerin önemi paylaşıldı.

Gençlerin rolü ve uygulamaya dair mesajlar:

Programa katılan Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Seda Tekeli, ekolojik dönüşümün iş gücü piyasasında yeni beklentiler ve meslek profilleri yaratacağını vurguladı. Tekeli, öğrencilere yeşil dönüşüm sürecinde aktif rol almanın ve uygun becerileri geliştirmenin önemini aktardı.

Etkinliklerde öne çıkan noktalar arasında, gençlerin eğitim yoluyla kazanacakları yeşil beceriler ile iş dünyasında artan çevresel sorumluluk taleplerine cevap verebilmeleri yer aldı. Öğrencilerle yapılan etkileşimlerde uygulamalı öğrenme ve mesleki yönlendirme önerileri de konuşuldu.

Projeyle amaçlanan, yalnızca farkındalık yaratmak değil; aynı zamanda öğrencilerin gelecekteki meslek seçimlerinde ve çalışma yaşamındaki adaptasyonlarında daha donanımlı hale gelmelerini sağlamak oldu. Okul ziyaretleri, yerel eğitim kurumları ile akademik çalışmaların bağını güçlendirme yönünde atılmış adımlar olarak değerlendiriliyor.

ESKİŞEHİR'DE YÜRÜTÜLEN JEAN MONNET MODÜLÜ PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN OKUL ZİYARETLERİNDE, LİSE ÖĞRENCİLERİNE EKOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN ÇALIŞMA YAŞAMINA VE GELECEĞİN MESLEKLERİNE ETKİLERİ ANLATILDI.